Handyverbot und Royal-Gästeliste: Diane von Fürstenbergs Enkelin Talita hat geheiratet

Designer-Enkelin Talita von Fürstenberg hat Rocco Brignone de Brabant geheiratet. Für ihre Hochzeit in Mexiko setzte das Paar auf eine spektakuläre Kulisse, mehrtägige Feierlichkeiten und viel Privatsphäre inklusive Handyverbot für alle Gäste.

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Adelige Mode-Dynastie trifft auf italienische Unternehmerfamilie: Talita von Fürstenberg und ihr langjähriger Partner Rocco Brignone de Brabant gaben sich in Mexiko das Jawort. Wie "Page Six" unter Berufung auf einen Insider berichtet, heiratete die Enkelin von Modedesignerin Diane von Fürstenberg am vergangenen Wochenende in Careyes an der mexikanischen Pazifikküste. Das Fest brachte Gäste aus Adel, Wirtschaft und internationaler Society zusammen.

Exklusive Hochzeitslocation mit Familiengeschichte

Die Wahl des Ortes hat für das Paar eine besondere Bedeutung. Roccos Großvater Gian Franco Brignone begann Ende der 1960er-Jahre, Careyes zu einem exklusiven Ferien- und Wohnort zu entwickeln. Heute ist die Gegend im Bundesstaat Jalisco für ihre außergewöhnlichen Villen, die farbenfrohe Architektur und die Lage am Pazifik bekannt.

Hier lernten sich auch Talita und Rocco schon als Kinder kennen. Talitas Familie besaß ebenfalls eine Immobilie in Careyes. Aus der Freundschaft wurde 2018 eine Beziehung. Für ihre Hochzeit kehrten die beiden damit an den Ort zurück, der sie seit ihrer Kindheit verbindet.

Das Paar war seit August 2025 verlobt, im November 2026 folgte die Hochzeit. © Getty Images For The Met Museum/Vogue

Welcome-Party, Feuerwerk und royale Gäste

Die Feierlichkeiten begannen laut Insidern bereits am Donnerstag, dem 5. November, mit einem "Rompehielos": einer Willkommensparty, bei der die Gäste vor der Hochzeit miteinander ins Gespräch kommen konnten. "Page Six" berichtet außerdem von einem aufwendigen Feuerwerk.

Auch die Gästeliste hatte royale Namen zu bieten. Talitas Tante Marie-Chantal und deren Mann Pavlos von Griechenland gehörten ebenso dazu wie ihre Cousine Maria-Olympia und Cousin Achileas-Andreas. Mit Prinzessin Maria-Olympia verbindet die Braut eine enge Freundschaft: Sie war auch bei Talitas Junggesellinnenabschied auf Sardinien im Juli dabei.

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Strenges Fotoverbot bei der Hochzeit

So groß das Interesse an den Feierlichkeiten ist, so konsequent schützte das Paar seine Privatsphäre. Das mexikanische Society-Portal "El mundo de Regina" berichtet, dass die Handys aller Gäste eingesammelt worden seien. Weder die Trauung noch die vorangegangenen Feste sollten von den Gästen fotografiert werden. Die privaten Momente sollten im Kreis der Hochzeitsgesellschaft bleiben.

Ein erster Blick auf Talitas Brautlook

Inzwischen gibt es zumindest einen kleinen Einblick in den mit Spannung erwarteten Brautlook. Auf Instagram tauchte ein Foto auf, das Talita von hinten zeigt: in einem weißen Kleid mit Meerjungfrauen-Silhouette, Drapierungen und einem auffälligen Cape-Detail am Rücken. Ihre Brautjungfern trugen Pink, darunter auch ihre Cousine Prinzessin Maria-Olympia, die man auf dem Bild erkennt.

Wer das Kleid entworfen hat, ist bislang nicht bestätigt. Bereits vor der Hochzeit wurde über Monique Lhuillier spekuliert. Die Braut ist mit der Designerin befreundet und besuchte 2025 eine ihrer Brautmodenschauen in New York.

© Instagram

Die Mode liegt bei Talita in der Familie

Mit ihrem berühmten Nachnamen verbindet Talita längst auch eine eigene Karriere. 2019 lancierte sie "TVF for DVF", eine junge Modelinie unter dem Dach der Marke ihrer Großmutter.

Auch ihre Verlobung war eine Familienangelegenheit: Im August 2025 machte Diane von Fürstenberg die freudige Nachricht öffentlich. Gut ein Jahr später haben Talita und Rocco nun ihr nächstes gemeinsames Kapitel begonnen.