Diane von Fürstenbergs Ehemann outet sich als homosexuell

Seit 24 Jahren sind Barry Diller und Diane von Fürstenberg verheiratet. Er liebt allerdings Männer - das wusste bisher nur ein kleiner Kreis.

Ein Geheimnis war es nie, aber an die große Glocke wollte man das Thema auch nicht hängen. Jetzt verrät Diane von Fürstenbergs Ehemann Barry Diller (83) nach 24 Jahren Ehe, dass er homosexuell ist. Gegenüber dem "New York Magazine" spricht er von "der Wahrheit über uns".

"Explosion der Leidenschaft"

"Obwohl es in meinem Leben viele Männer gab, gab es nur eine Frau – und sie kam erst mit 33 Jahren in mein Leben", schreibt Diller. In Auszügen aus seinen Memoiren mit dem Titel "Who Knew: My Story" („Wer hätte das gedacht? Meine Geschichte“) spricht Diller offen über die außergewöhnliche Liebesgeschichte der beiden – und über eine Verbindung, die alle Konventionen sprengte. Was folgte, sei keine gewöhnliche Partnerschaft gewesen, sondern – so Diller – „eine Explosion der Leidenschaft, die jahrelang anhielt.“

„Nicht nur beste Freunde“

In der Öffentlichkeit wurden Diller und von Fürstenberg oft als eng verbundene Freunde wahrgenommen – weniger als Liebespaar. Ein Bild, das Diller nun zurechtrückt: „Ich habe jahrzehntelang gelesen, wir seien eher beste Freunde als Liebende. Aber das stimmt nicht. Wir waren nicht nur Freunde – und sind es auch heute nicht nur. Unsere Beziehung war von Anfang an leidenschaftlich.“

Trotz seiner homosexuellen Orientierung, die er in seinem Buch offen anspricht, habe seine Liebe zu Diane für ihn nie im Widerspruch zu seiner sexuellen Identität gestanden: „Ja, ich mochte Männer. Aber das hat meine Liebe zu Diane nie geschmälert. Ich kann es weder mir noch der Welt erklären – es ist uns einfach passiert. Ohne Absicht, ohne Berechnung. Auf eine fast kosmische Art und Weise waren wir füreinander bestimmt.“

Ein neues Verständnis von Sexualität

Dass eine solche Beziehung heute mehr Akzeptanz erfährt als noch vor Jahrzehnten, führt Diller auf den gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit sexueller Identität zurück: „Sexuelle Orientierungen sind heute viel fließender und natürlicher – nicht mehr so starr und festgelegt wie im letzten Jahrhundert.“

Als Diller Diane von Fürstenberg im Jahr 1974 kennenlernte, hatte er ausschließlich Beziehungen zu Männern geführt: „Ich habe meine sexuelle Orientierung nie infrage gestellt – nur die Reaktionen meines Umfelds machten mir Angst.“ Umso überraschender sei es für ihn selbst gewesen, dass sich zwischen ihm und Diane eine so starke Verbindung entwickelte: „Als es passierte, dachte ich nur: ‚Wer hätte das gedacht?‘“

© Getty

Ein spätes Liebesglück

Zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens war Diane noch mit dem verstorbenen Aristokraten Egon von Fürstenberg verheiratet, mit dem sie zwei Kinder – Alexander (55) und Tatiana (54) – hat. Die Ehe wurde zwar bereits 1972 beendet, formal geschieden wurde das Paar allerdings erst 1983 – zu einem Zeitpunkt, als sie mit Barry Diller bereits eine langjährige On-Off-Beziehung verband. Anfang der 1990er-Jahre fanden die beiden endgültig zueinander.

„Unsere Beziehung sorgte oft für Verwirrung und viele Spekulationen“, erinnert sich Diller – doch die beiden blieben einander treu. Heute, über 30 Jahre später, sind sie ein Beweis dafür, dass Liebe oft ganz eigene Wege geht – jenseits von Schubladen und gesellschaftlichen Erwartungen.