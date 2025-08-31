Roma-Fans sorgen für Faschismus-Skandal

Dutzende Ultras von AS Roma sind am Samstagnachmittag vor dem italienischen Serie-A-Spiel gegen Pisa in skandalöser Weise in Erscheinung getreten.

Sie zogen vor dem Auswärtsmatch in einem improvisierten Fanmarsch unter dem Schiefen Turm und zwischen den Monumenten auf den weltberühmten Platz Piazza dei Miracoli und skandierten dabei Parolen zu Ehren Benito Mussolinis. Unter anderem wurde "Duce" gerufen.

Im Anschluss ließen Anhänger des Hauptstadtclubs Sprechchöre zugunsten ihrer Mannschaft zur Melodie von "Faccetta nera" vom Stapel. Dabei handelt es sich um ein bekanntes faschistisches Lied, das dem kolonialistischen Expansionsdrang gewidmet war.

Der Vorfall soll nur wenige Minuten gedauert haben. Es kam offenbar auch zu keinen direkten Auseinandersetzungen mit Pisa-Fans. Auf den sozialen Netzwerken kursierte jedoch ein vermutlich von Touristen angefertigtes Video, das Roma-Ultras zeigt, die Mussolini huldigen. Zu sehen sind darauf auch zahlreiche Touristen, die irritiert die Szenen beobachten.

Irritierendes Video ging viral

Das Video ging am Wochenende viral. Die Aufnahmen werden voraussichtlich auch von der Polizei ausgewertet, um zu prüfen, ob strafrechtlich relevante Tatbestände vorliegen. Das Spiel Pisa gegen AS Roma haben die Römer am Samstagabend mit 1:0 gewonnen.