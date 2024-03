Neuer Radler-Rekord in Wien

Fast 12 Millionen Radfahrer an 18 Wiener Zählstellen registriert - plus drei Prozent gegenüber 2022.

Der Fahrrad-Boom in Wien geht ungebrochen weiter. Im Vorjahr wurden an den insgesamt 18 Zählstellen im Wiener Radwegenetz insgesamt 11,99 Millionen Radler registriert. Das enstpreche einer Steigerung von drei Prozent im Vergleich zu 2022, erklärte Stadträtin Ulli Sima - zum sechsten Mal hintereinander wurden damit in Wien mehr Radfahrende gezählt.

Die Zählstelle Operngasse am Karlsplatz ist der Rekordhalter: Mit über 1,32 Millionen Radfahrern wurde der alte Rekord aus 2019 mit 1,27 Millionen Radlern pulverisiert. Im Vergleich zu Vorjahr wurde überhaupt ein Plus von 13 Prozent eingestrampelt. Schon am 25. September 2023 war die Millionenmarke am Karlsplatz erreicht.

Den größten Zuwachs erreichte freilich der Friedrich-Engels-Platz in Brigittenau, ein "Eingangstor" zur Donauinsel, wo erstmals über 200.000 Pedalritter gezählt wurden. Je rund eine Million Radler wurden am Praterstern und auf der Praterbrücke gezählt, die Lasallestraße und die Argentinierstraße wurden heuer mit Ersatzzahlen bewertet, da in diesen Straßen gerade Fahrrad-Highways gebaut werden.