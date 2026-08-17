Bargeld-Service für Weinfest in Stammersdorf

Bei den Stammersdorfer Weintagen gibt es heuer erstmals Bargeld direkt am Festgelände. Zwei mobile Bankomaten sollen den Gästen lange Wege ersparen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rund 15.000 Besucher zieht es jedes Jahr zu den Stammersdorfer Weintagen. Heuer soll ein neues Service dafür sorgen, dass den Gästen beim Fest nicht so schnell das Bargeld ausgeht. Erstmals werden direkt auf dem Gelände zwei mobile Bankomaten aufgestellt.

Zwei Bankomaten direkt beim Fest

Nicht alle Winzer und Standbetreiber verfügen über eine eigene Bankomatkassa. Wer bisher Bargeld nachholen musste, hatte einen längeren Weg vor sich. Der nächste fixe Bankomat befindet sich beim Bahnhofsplatz an der Brünner Straße nahe der Straßenbahn-Endstation.

Bei den Weintagen am 29. und 30. August schafft nun "Raiffeisen Meine Stadtbank Abhilfe". Der Hauptsponsor stellt erstmals zwei mobile Bankomaten zur Verfügung. Einer kommt in die Raiffeisen Area auf Höhe Stammersdorfer Straße 94, der zweite wird beim Hauptbühnenplatz aufgestellt.

"Die Weinfeste in Stammersdorf sind eine Visitenkarte des Bezirks. Ich danke der Raiffeisenlandesbank für dieses zusätzliche Serviceangebot", sagt Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ).

Eröffnung mit Ludwig und Papai

Die Stammersdorfer Weintage gehen heuer am Samstag, 29. August, und Sonntag, 30. August, über die Bühne. Gefeiert wird entlang der Stammersdorfer Straße mit Wein, regionaler Kulinarik und Live-Musik. Auch für Familien gibt es Programm. Die offizielle Eröffnung ist für Samstag geplant. Erwartet werden dabei neben Papai unter anderem auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Musikalisch begleitet wird der Auftakt vom Stammersdorfer Männergesangsverein und dem Musikverein Stammersdorf. Ein besonderes Highlight ist die beliebte Traktorparade: liebevoll geschmückte Oldtimer-Traktoren fahren im Konvoi durch die Kellergasse und bringen ein Stück gelebte Weinbau-Tradition auf die Straße. Neu ist heuer die erste Kinder-Traktorprade. Ob Trettraktor, Bobbycar oder Dreirad – alle Kinder sind herzlich eingeladen, mit ihren Lieblingsfahrzeug die Stammersdorfer Straße hinunter zu rollen.