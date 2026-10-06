Illegales Spiel
Pokerabend in Wien endet mit Polizeieinsatz
Eine Anzeige eines enttäuschten Pokerspielers hat Anfang Oktober eine illegale Pokerrunde im 15. Bezirk auffliegen lassen. Der Mann wandte sich an die Polizei, weil er sich bei einem Spiel in einer Privatwohnung geprellt fühlte. Wenig später standen die Beamten vor der Tür.
Sechs Spieler am Tisch
Zur Unterstützung wurde auch eine Bereitschaftseinheit beigezogen. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf neun Personen, sechs davon spielten gerade Poker. Die Polizei hielt die Situation fest und überprüfte die Personalien der Anwesenden. Der Mieter der Wohnung war zu diesem Zeitpunkt nicht da. Bei der Finanzpolizei ist er allerdings bereits amtsbekannt.
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Pokertisch und Jetons beschlagnahmt
Für die Runde war damit Schluss. Die Finanzpolizei stellte den Pokertisch, die Spielkarten und die Jetons vorläufig sicher. Anschließend wurden die Gegenstände von der Landespolizeidirektion Wien abtransportiert. Gegen den Veranstalter wird nun ein Verwaltungsstrafverfahren beantragt. Ihm droht eine Geldstrafe von bis zu 30.000 Euro.
Bei dem Einsatz blieb es nicht bei den Glücksspielverstößen. Die Polizei erstattete auch eine Anzeige nach dem Meldegesetz. Nachdem Cannabis gefunden worden war, folgte zusätzlich eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz. "Diese absolut professionelle Zusammenarbeit von Polizei und Finanzpolizei bei der Bekämpfung des illegalen Glücksspiels lässt den Hintermännern kaum Spielraum und schafft Präventionswirkung", erklärte Bereichsleiter Wilfried Lehner.
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