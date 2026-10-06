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Paukenschlag! ÖSV-Star Marco Schwarz hört auf

Phillip Platzer
von
Ein Skirennläufer fährt in rasanter Kurve eine verschneite Piste hinunter.
© GEPA pictures/ Patrick Steiner
ÖSV-Star Marco Schwarz beendet seine Karriere im Slalom. Diese folgenschwere Entscheidung gab der Allrounder im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien bekannt.
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ÖSV-Star Marco Schwarz hört im Slalom auf. Dies verkündete der Kärntner im Rahmen einer Pressekonferenz seines Hauptsponsors Uniqa in Wien. Als Grund nennt Schwarz den dicht getakteten Terminkalender sowie seinen künftigen Fokus, der auch in Richtung Abfahrt gehen soll.

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Fokus auf Siege und Podestplätze

"Es war sicher eine der härtesten Entscheidungen meiner Karriere, aber mit dem ganzen Drumherum und dem ganzen FIS-Kalender lassen sich die vier Disziplinen nicht mehr vereinbaren", begründet Schwarz sein Slalom-Aus.

"Es macht mehr Sinn, sich auf gewisse Sachen zu fokussieren, als in vier Disziplinen Mittelmaß zu sein", führt Schwarz weiter aus. "Ich will meine Kräfte so bündeln, dass ich Rennen gewinnen kann und Podestplätze einfahren kann."

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Blick in Richtung schnelle Disziplinen

Sein Hauptaugenmerk liegt künftig auf dem Riesentorlauf und dem Super-G. In Zukunft möchte er seinen Blick jedoch auch verstärkt in Richtung Abfahrt richten. In seiner bisherigen Weltcup-Karriere konnte Schwarz insgesamt drei Slalom-Rennen für sich entscheiden.

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