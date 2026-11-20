Ausgerechnet beim Heimrennen ist für Manuel Feller Endstation, bevor es überhaupt losgeht! Der Tiroler Ski-Star wird den Slalom in Hochgurgl am Sonntag (10.30/13.30 Uhr, live auf ORF 1) verpassen. Die Hoffnung auf ein Comeback vor heimischem Publikum hat sich damit zerschlagen. Sein Körper spielt nach der Bandscheiben-Operation noch nicht mit.

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Der Heim-Slalom in Hochgurgl am Sonntag (ab 10.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) sollte eigentlich der große Moment für Manuel Feller werden. Doch daraus wird nichts. Der Tiroler muss seinen geplanten Saisonstart verschieben und den Auftritt vor heimischem Publikum schweren Herzens absagen. Nach einer weiteren Trainingseinheit am Freitagvormittag war klar: Für einen Start reicht es einfach noch nicht.

"Kurz gesagt: Ich bin nicht parat", stellte Feller unmissverständlich klar. Dabei hatte der 34-Jährige alles versucht, um rechtzeitig für das Rennen im Ötztal fit zu werden. Doch der Körper machte ihm erneut einen Strich durch die Rechnung. "Vor zwei Wochen sind wir einen Schritt drüber gegangen, da haben wir ein bisschen draufgezahlt", erklärte der ÖSV-Star offen.

Besonders bitter: Ausgerechnet in Hochgurgl, wo Feller 2023 triumphiert hatte, muss er nun zuschauen. An seiner Stelle rückt der Kärntner Oscar Heine ins ÖSV-Aufgebot nach. Feller selbst will nichts überstürzen. "Körperlich und skifahrerisch bin ich nicht bereit, um mit der Weltspitze mitzufahren", räumte er ein. Sein Anspruch sei es schließlich, topfit und mit Freude am Start zu stehen.

Oscar Heine rückt für Manuel Feller ins ÖSV-Aufgebot nach. © GEPA pictures

Feller setzt alles auf Val d'Isère

Der Blick richtet sich deshalb bereits nach vorne. In drei Wochen soll beim Slalom in Val d'Isère der nächste Anlauf auf das Comeback erfolgen. Bis dahin ist allerdings Geduld gefragt. Nach einem weiteren Trainingstag am Samstag gönnt sich der Tiroler zunächst eine Woche auf Skiern Pause. Stattdessen stehen intensive Konditionsarbeit und Rehabilitation auf dem Programm.

Der verpatzte Saisonstart ist auch eine Folge der gesundheitlichen Rückschläge der vergangenen Monate. Seit Jahren machen Feller hartnäckige Bandscheibenprobleme zu schaffen. Bereits im vergangenen Winter musste er vorzeitig die Saison beenden, um sich einer Operation zu unterziehen. Ein weiterer Bandscheibenvorfall warf ihn anschließend erneut zurück und verhinderte einen rechtzeitigen Einstieg ins Herbsttraining.

Der Körper gibt den Takt vor

Der Trainingsrückstand ist mittlerweile deutlich spürbar. Trotz aller Bemühungen fehlt Feller noch die nötige körperliche und skifahrerische Verfassung, um auf höchstem Niveau konkurrenzfähig zu sein. Der Versuch, den Weltcup-Auftakt doch noch in Hochgurgl zu schaffen, hat offenbar seinen Preis gehabt.

Nun zieht der Tiroler bewusst die Notbremse. Statt ein verfrühtes Comeback zu erzwingen, soll die zusätzliche Zeit genutzt werden, um Schritt für Schritt wieder in Topform zu kommen. Die Fans müssen sich also gedulden – Feller will erst dann zurückkehren, wenn er wirklich bereit ist.