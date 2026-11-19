Endlich fliegen sie wieder: Beim Weltcupauftakt im norwegischen Lillehammer wollen Österreichs Skispringer rund um Stefan Kraft und Daniel Tschofenig Dominator Domen Prevc herausfordern.

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Für Österreichs Skispringer beginnt am Freitag (18:00 Uhr/live OE24-Liveticker) mit dem Mixed-Teambewerb im norwegischen Lillehammer die neue Weltcupsaison, ehe am Samstag und Sonntag jeweils zwei Einzelbewerbe der Frauen und Männer von der Großschanze folgen.

Die großen Gejagten des Winters heißen dabei Domen Prevc und seine Schwester Nika Prevc.Während die Slowenin im Vorjahr mit 18 Tagessiegen einen Einzel-Saisonrekord aufstellte, feierte ihr Bruder 14 Weltcupsiege, triumphierte bei der Vierschanzentournee, holte zweimal Olympiagold von der Großschanze sowie im Mixed-Team und krönte sich zudem zum Einzel-Skiflug-Weltmeister.

ÖSV-Quartett fordert Dominator Domen Prevc heraus

Die Mannschaft von ÖSV-Männer-Cheftrainer Andreas Widhölzl dominierte in der vergangenen Saison den Nationencup und möchte diese Vormachtstellung unbedingt verteidigen. Im Kampf um die große Kristallkugel ruhen die Hoffnungen vor allem auf dem Vorjahres-Gesamtdritten Daniel Tschofenig, Routinier Stefan Kraft sowie den beiden Superteam-Olympiasiegern Jan Hörl und Senkrechtstarter Stephan Embacher. "Sie alle können um den Sieg mitspringen", zeigte sich Widhölzl vor dem Saisonstart zuversichtlich. Ein Dreifachsieg wie beim letztjährigen Auftakt durch Tschofenig, Hörl und Kraft sei zwar nicht automatisch zu erwarten, doch Kraft kündigte bereits an: "Vielleicht schaffen wir es geschlossen, dass wir ihn ein bisschen ärgern."

Domen Prevc springt ab sofort übrigens mit Red-Bull-Helm wie einst seine Idole Thomas Morgenstern und Gregor Schlierenzauer – und macht genau wie Morgenstern aktuell seinen Hubschrauber-Pilotenschein.

Lisa Fettner greift an, Pinkelnig fehlt noch

Mit neuem Namen in den Weltcup-Winter hier im Archivbild: Nach ihrer Hochzeit mit Manuel Fettner geht die Vorjahres-Gesamtvierte Lisa Fettner beim Auftakt im norwegischen Lillehammer auf Weitenjagd und führt das ÖSV-Frauenteam an, während Eva Pinkelnig noch fehlt. © APA/EXPA/ JFK

Bei den Frauen geht Österreichs beste Springerin des Vorjahres nach ihrer Hochzeit mit Manuel Fettner ab sofort unter dem neuen Namen Lisa Fettner an den Start. Die Gesamtvierte des vergangenen Winters hatte nach einem zunächst verkündeten Rücktritt doch noch die Fortsetzung ihrer Karriere beschlossen.

Comeback lässt noch auf sich warten hier im Archivbild: Die 38-jährige Vorarlbergerin Eva Pinkelnig gibt sich nach ihrer schweren Knieverletzung vom September 2025 auch nach über 400 Tagen noch etwas mehr Zeit und verpasst den Weltcupauftakt der Skispringerinnen im norwegischen Lillehammer. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Noch etwas gedulden müssen sich die Fans hingegen auf das Comeback von Eva Pinkelnig: Die mittlerweile 38-jährige Vorarlbergerin lässt sich nach ihrer schweren Verletzung im linken Knie vom 18. September 2025 auch nach über 400 Tagen noch etwas mehr Zeit und fehlt in Lillehammer.

Während die Männer nach Norwegen ins finnische Ruka weiterreisen, warten auf Fettner und Co. bereits am zweiten Wochenende in Hinzenbach sowie bei der Vierschanzentournee in Innsbruck und Bischofshofen und beim Saisonfinale in Villach gleich vier Heim-Weltcups.