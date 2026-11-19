Am Donnerstag trafen sich Stadtrat Peter Hacker, ÖFB-Präsident Josef Pröll und Teamchef Ralf Rangnick, um über ein neues Nationalstadion zu sprechen.

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Der Outcome darf als durchaus positiv bezeichnet werden. In einer Aussendung lässt die Stadt Wien wissen, dass eine Einladung für potenzielle Investoren vorgesehen ist.

Hacker sprach von einem "freundschaftlich-konstruktiven Gespräch" und gab an, die "unverbindlichen Interessensbekundungen von Investoren", die der ÖFB vorgelegt hat, durchgeschaut zu haben.

Daher will der Stadtrat im nächsten Jahr vier Investoren zu einem Gespräch einladen. Die Gespräche haben in einem "sehr konstruktiven Rahmen stattgefunden", betonte auch Präsident Pröll.

ÖFB forciert Standort im Prater

Der ÖFB forciert weiter eine Lösung am Standort im Wiener Prater. Das Ernst-Happel-Stadion soll dort einem neuen Multifunktions-Stadion weichen, das sowohl als Fußball-Heimstätte dient als auch Raum für Shows der Weltstars bietet.

Ein solches Projekt kann bis zu 1 Milliarde Euro kosten. Zum Vergleich: In Budapest verschlang der Neubau der Ferenc-Puskas-Arena offiziell über 600 Millionen Euro. Die Arena bietet 67.000 Zuschauern Platz und wurde nach zwei Jahren Bauzeit 2019 eröffnet.