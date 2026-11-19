Es ist ein Schritt, der sich abgezeichnet hat: Bruno Jerabek wird von den Young Violets zur Kampfmannschaft der Austria hochgezogen.

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Die letzten Monate des 17-Jährigen gingen steil bergauf. In der 2. Liga bei Austrias zweiter Mannschaft im offensiven Mittelfeld und am Flügel gesetzt, trug Jerabek maßgeblich zum aktuellen sensationellen dritten Platz bei.

Vier Tore und eine Vorlage stehen zu Buche, bei Österreichs U19 kommt er auf die exakt selben Zahlen, allerdings in gerade einmal vier Partien.

Trainer Uhlig kennt Jerabek bestens

Wenig überraschend zieht ihn FAK-Coach Max Uhlig, der ihn von den Young Violets bestens kennt, nun zu sich hoch.

Von einem "richtig guten Momentum" und einer "super Performance im höheren Jahrgang" spricht der Interim bei "ViolaTV". "Darum haben wir uns entschieden, dass wir ihn für die letzten vier Spiele in die Kampfmannschaft dazunehmen wollen", so Uhlig.

Austria will "keinen Spieler bremsen"

Eigentlich war geplant, den erst seit September 17-Jährigen ins Wintertrainingslager mitzunehmen. Da man aber keinen "Spieler bremsen" will, der sich "extrem aufdrängt", kam der Schritt schon jetzt.

Im Profi-Training wird der Wiener definitiv dabei sein, ob er am Sonntag gegen Red Bull Salzburg auch im Kader steht, wird sich weisen.