Jannik Sinner droht ein ebenso grausamer Start ins Tennis-Jahr 2027, wie das aktuelle endete.

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Laut einem Bericht der italienischen "Quotidiano Sportivo" plagen den Südtiroler weiter Verletzungssorgen. Sogar eine Operation könnte anstehen.

Das Knie lässt ihn nicht in Ruhe, präzise gesagt der Außenmeniskus. Das medizinische Team rät ihm laut Bericht zu einer OP, der Athlet selbst will eine zweite Meinung. Eine Reise in die USA steht im Raum.

Jannik Sinner hat drei Optionen

Blickt man auf den Ratschlag der Ärzte, verwundert dieser Wunsch nach einer "zweiten Meinung" nicht. Demnach kann sich der 25-Jährige nur dann nicht erneut unters Messer legen, wenn er zwei Monate gar keine Belastung ausübt: Von Krafttraining bis hin zu seiner Profession.

Laut "Quotidiano Sportivo" muss sich Sinner zwischen drei Optionen entscheiden: Den kompletten Stillstand, eine Reise in die USA (wird aber als unwahrscheinlich angesehen) oder der Eingriff am Meniskus.

Australian Open sind wohl unmöglich

Egal, wofür er sich entscheidet, ein Antritt bei den Australian Open 2027, von 11. bis 31. Jänner, scheint außer Reichweite.

Seit Mitte Juli ist Sinner bereits außer Gefecht, damals gewann er Wimbledon gegen Alexander Zverev, der ihn mittlerweile an der ATP-Spitze abgelöst hat.

Wann man den Ausnahmekönner wieder am Tennisplatz sehen wird, bleibt weiterhin offen.