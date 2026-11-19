Wie fit wird Jamal Musiala wirklich? Nach den Zweifeln von Bayern-Patron Uli Hoeneß legt nun auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach – und seine Aussagen sind brisant.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Klub hofft zwar auf die Rückkehr des 23-jährigen Offensivstars, ist sich aber offenbar nicht sicher, ob dieser jemals wieder seine alte Topform erreichen wird. Im Sommer war der Offensivspieler bei zwei Testspielen zusammengebrochen. Dahinter standen sogenannte Absencen, kurze Bewusstseinsaussetzer, die zuletzt medikamentös behandelt wurden.

Comeback in Aussicht

Zunächst gab Dreesen auf einer Veranstaltung der Münchner "Abendzeitung" Entwarnung: "Soweit ich weiß, wird Jamal am Freitag spielen." Damit stellte der Bayern-Boss ein Comeback gegen Köln in Aussicht. Musiala hatte sich vor acht Wochen bei der deutschen Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

"Sensibler Umgang"

Doch danach wurde es brisant. Angesprochen auf die Aussagen von Ehrenpräsident Hoeneß erklärte Dreesen: "Uli ist mit dem Thema sensibel umgegangen, gleichzeitig haben wir alle auch eine Verantwortung für den Klub." Man hoffe, dass Musiala zurückkomme, müsse ihm aber Zeit geben.

Hoffen auf "alten Jamal"

Dann folgte der Satz, der für Gesprächsstoff sorgt: "Entweder freuen wir uns und er ist der alte Jamal – oder, wenn er auf dem Weg dahin ein anderer wird, muss man miteinander sprechen."

Viel Interpretationsraum

Damit macht Dreesen laut "Bild" deutlich, dass die Bayern-Verantwortlichen die sportliche Entwicklung des Nationalspielers genau beobachten wollen. Was mögliche Gespräche konkret bedeuten könnten, ließ der Vorstandschef offen. Auch über Konsequenzen sprach er nicht.

Erst vor rund eineinhalb Wochen hatte Hoeneß Zweifel geäußert, ob Musiala nach seinen gesundheitlichen Problemen jemals wieder zu alter Stärke zurückfinden könne.

Top-Vertrag läuft bis 2030

Musialas Top-Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2030, sein Gehalt soll bei mehr als 25 Millionen Euro jährlich liegen. Die Hoffnung in München ist klar: Der alte Jamal soll zurückkommen. Wenn nicht, dann werden Konsequenzen folgen - was nicht zu überhören war.