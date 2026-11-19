Der gekippte Polarwirbel könnte in Österreich rund um den Advent für frostige Ostluft und Schnee sorgen, doch noch ist offen, wie lange der Winter-Umschwung anhält.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Hoch oben in rund 30 Kilometern Höhe ist der Polarwirbel bereits am 10. November gekippt, als der Wind von West auf Ost drehte. Laut Meteorologe Dominik Jung geschah dieses plötzliche Stratosphärenwarming damit 18 Tage früher als jemals zuvor seit Messbeginn Ende der 1950er-Jahre, wie er in seiner Kolumne im Portal "Merkur" schreibt. Bei diesem Phänomen heizt sich die Luft in großer Höhe binnen weniger Tage massiv auf und bringt den eisigen Wirbel ins Taumeln.

"Kräftige Schneefallphase"

Eisige Ostluft nimmt Kurs auf Österreich: Diese Störung sickert innerhalb von zwei bis sechs Wochen nach unten in unser Wetterstockwerk – genau pünktlich zum ersten Advent am 29. November. Dreht ein Blockadehoch über Skandinavien die Strömung, strömt statt milder Atlantikluft frostige Kälte aus Russland heran. Das europäische Wettermodell berechnet für Österreich bereits ab dem 26. November eine kräftige Schneefallphase - drei Tage vor dem 1. Advent.

Frost und Schnee bis in tiefere Lagen?

Ein Selbstläufer wird der Wintereinbruch allerdings nicht, denn im Pazifik sorgt ein rekordstarker El Niño als Gegenpol eigentlich eher für milde Westlagen, und manche Wetterdienste schätzen die Kältestörung als kurzlebig ein. Dennoch hält der Experte rund um das erste Adventwochenende Frost und Schnee bis in tiefere Lagen für möglich.