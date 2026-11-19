Eine Kaltfront und ein Mittelmeertief sorgen für ungemütliches Wetter in Österreich. Neben kräftigem Regen und lebhaftem Westwind wird in einigen Regionen auch Neuschnee erwartet.

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Ab Donnerstagvormittag bringt ein Mini-Tief feuchte Luft und intensiven Niederschlag in den Süden Österreichs. Laut ORF-Meteorologe Sigi Fink via Facebook könnte stellenweise sogar Schnee bis in tiefe Lagen fallen. Insgesamt prägen eine Kaltfront aus dem Westen und ein Tief über Oberitalien beziehungsweise dem Mittelmeerraum den gesamten Donnerstag.

Regen breitet sich rasch aus

Von Westen und Südwesten her ziehen schnell dichte Wolkenfelder auf. Im Tagesverlauf regnet es zeitweise fast im gesamten Bundesgebiet. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt im Süden und Südosten sowie an der Alpensüdseite – besonders viel Regen fällt dabei in Kärnten. Deutlich weniger Niederschlag bekommen das Mühl-, Wald- und Weinviertel ab, wie der "ORF" berichtet.

Schnee besonders in den Bergen

Während die Schneefallgrenze im Westen und an der Alpennordseite gegen 1.200 bis 1.400 Meter Seehöhe absinkt, liegt sie laut "GeoSphere Austria"-Prognose im Süden meist noch zwischen 1.500 und 1.800 Metern.

Hier fallen heute 20cm Neuschnee

Für Vorarlberg meldet das Portal "Kachelmannwetter" via X, dass in den kommenden 24 Stunden besonders in der Arlbergregion oberhalb von 1.200 bis 1.500 Metern oft nochmals 10 bis 20 Zentimeter Schnee fallen werden. Im Bergland von Vorarlberg bis Oberkärnten ist es zudem von Beginn an trüb, wo Regen und Schneefall bereits in den Morgenstunden einsetzen.

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Wind frischt deutlich auf

Mit dem Durchzug der Kaltfront frischt der Wind im Tagesverlauf lebhaft bis kräftig aus Westen auf, nachdem zuvor meist schwacher bis mäßiger Südost- bis Südwind geweht hat. In den Hochlagen bläst anfangs oft kräftiger Südwestwind, der später auf stürmischen West- bis Nordwestwind dreht.

Wetterbesserung am Nachmittag

Im Laufe des Nachmittags setzt sich im Westen allmählich wieder trockenes Wetter durch und die Wolken lockern etwas auf. Auch an der Alpennordseite zeigt sich am Nachmittag wieder etwas die Sonne. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 13 Grad. In 2.000 Metern Höhe werden tagsüber um 0 Grad gemessen, auf 3.000 Metern hat es um minus 5 Grad. Durch die Störung bleiben die Sichtverhältnisse in den Bergen ungünstig.