Ein junger Türke (18) und sein somalischer Komplize (20) zuckten aus, als den Tankstelleneinbrechern der Nachtwächter eines benachbarten Betriebes in die Quere kam.

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Wien. Um 3.35 Uhr mitten in der Nacht auf Mittwoch starteten die beiden Migranten-Kumpels aus Favoriten zum Coup in einer Tankstelle auf der Wienerbergstraße. Durch den Geräuschpegel, den sie beim Einbruch verursachten, wurde ein 42-jähriger Sicherheitsmitarbeiter einer nahegelegenen Firma auf die beiden Burschen aufmerksam. Als der Nachtwächter näherkam, wurde er mit Bierdosen und Steinen beworfen.

Als der Security die Polizei verständigen wollte, sollen ihn die beiden jungen Männer zudem mit dem Umbringen bedroht haben. Der 42-Jährige blieb körperlich unverletzt und lehnte eine Versorgung durch einen Rettungsdienst ab.

Alarmierte Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Meidling konnten die Tatverdächtigen, einen 18-jährigen Türken und einen 20-jährigen Somalier, kurze Zeit später anhalten und vorläufig festnehmen. Sie wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls und der gefährlichen Drohung angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Beschuldigten in eine Justizanstalt eingeliefert.