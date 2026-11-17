Ein Videotelefonat brach am Dienstagmittag plötzlich ab – kurz darauf startete in der Obersteiermark eine intensive Suchaktion. Für einen abgängigen 48-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

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Dienstagmittag kam es im Gemeindegebiet von Langenwang im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu einem Großeinsatz nach einem vermissten Mann. Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Murtal galt als abgängig und konnte im Zuge der Suchaktion nur noch tot aufgefunden werden.

Notfall während laufendem Videotelefonat

Der Ablauf der Ereignisse nahm kurz vor Mittag seinen Anfang. Eine 49-jährige Frau hatte um 11.30 Uhr zum letzten Mal über Videotelefonie Kontakt zu ihrem 48-jährigen Lebensgefährten. Mitten im laufenden Gespräch kam es offenbar zu einem medizinischen Notfall, woraufhin der Mann stürzte. Danach war er für seine Partnerin nicht mehr erreichbar. Nachdem sie sich zunächst selbstständig, aber erfolglos auf die Suche nach ihm gemacht hatte, verständigte sie gegen 12.15 Uhr die Polizei.

Suche mit zwei Polizeihubschraubern

Die Polizei Langenwang leitete sofort eine großangelegte Suchaktion ein. Insgesamt acht Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber durchkämmten das Gebiet. Trotz der intensiven Maßnahmen und mehrerer Handypeilungen blieb der 48-Jährige vorerst unauffindbar. Um die Suche zu unterstützen, wurde ein weiterer Polizeihubschrauber aus Klagenfurt angefordert.

Einsatz von IMSI-Catcher erfolgreich

Der entscheidende Durchbruch gelang schließlich mithilfe eines sogenannten IMSI-Catchers (Anm. Überwachungsgerät, das sich als Sendemast ausgibt, um Mobiltelefone in seiner Umgebung zu orten). Durch diese Technik konnte der Aufenthaltsort des 48-Jährigen lokalisiert werden. Für den Mann aus dem Bezirk Murtal kam jedoch jede Hilfe zu spät – der verständigte Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen. Ein Fremdverschulden konnte von den Ermittlern ausgeschlossen werden.