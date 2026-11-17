Das Urteil des Landesgerichts Wiener Neustadt ist nicht rechtskräftig.

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Wiener Neustadt. Mit lebenslanger Haft und einer Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum hat am Dienstag ein Mordprozess gegen einen 47-Jährigen am Landesgericht Wiener Neustadt geendet. Der Mann soll am vergangenen Ostersonntag in Sooß (Bezirk Baden) seine Ehefrau, die sich von ihm getrennt hatte, getötet haben. Ein 45-Jähriger, dem Beitragstäterschaft vorgeworfen wurde, wurde freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Frau hatte sich laut Staatsanwaltschaft 2019 nach Gewalttätigkeiten von ihrem Mann getrennt. Nachdem sie ausgezogen war, versuchte sie, mit einstweiligen Verfügungen und Annäherungs- und Betretungsverboten sich und die vier gemeinsamen Kinder vor dem handgreiflichen Vater zu schützen.

Der 47-Jährige hatte heuer am 5. April das Haus in Sooß aufgesucht, in das die 38-Jährige nach der Trennung mit ihren vier Kindern im Alter von nunmehr neun bis 18 Jahren übersiedelt war. Nachdem er mitgebrachte Ostergeschenke abgestellt hatte, feuerte der Mann laut Anklage mit einer Schusswaffe drei Mal auf die 38-Jährige und traf sie am Oberarm, im Genick und im Gesicht. Danach stach er laut Anklage 40 Mal wuchtig mit einem Schraubenzieher auf das Opfer ein.

"Gekränkte Eitelkeit" gilt als Auslöser

Als der Mann Spuren der Tat im Haus beseitigen wollte, wurde er von einem heimkehrenden Sohn überrascht. Daraufhin verständigte der Vater die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der Beschuldigte betrieb am ersten Tag der Geschworenenverhandlung vergangenen Donnerstag Victim Blaming und sprach von Notwehr. Die 38-Jährige habe eine "schlechte Energie" bzw. "dämonische Energie" gehabt, sagte er.

Der 47-Jährige leidet laut dem psychiatrischen Gutachter Manfred Walzl an einer schweren Persönlichkeitsstörung. Der Hauptangeklagte gilt als zurechnungsfähig und gefährlich. "Gekränkte Eitelkeit" habe bei der Tat eine Rolle gespielt, beim 47-Jährigen sei ein "Hass entstanden". Es sei davon auszugehen, dass der 47-Jährige in absehbarer Zeit wieder eine Tathandlung mit schweren Folgen "bis hin zum Mord" begehen werde. Eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum nach Paragraf 21 Absatz zwei Strafgesetzbuch sei "unbedingt zu empfehlen", resümierte der Sachverständige nach mehreren Gutachten mit unterschiedlichen Ergebnissen.

"Äußerst brutale Vorgehensweise"

Der Staatsanwalt sprach im Schlussvortrag von einem "absolut abscheulichen Verbrechen", die vierfache Mutter sei "regelrecht hingerichtet" worden. Verteidiger Rudolf Mayer, der den Hauptangeklagten gemeinsam mit Manfred Arbacher-Stöger vertrat, sah - neben einer Einweisung - eine Zeitstrafe als angebracht an. Mirsad Musliu ersuchte, seinen Mandanten, der als Beitragstäter angeklagt war, freizusprechen.

Alle acht Geschworenen stimmten für einen Schuldspruch wegen Mordes. Der 47-Jährige wurde auch nach dem Waffengesetz verurteilt. Die Einweisung nach Paragraf 21 Absatz zwei Strafgesetzbuch wurde wegen der laut Gutachten bestehenden Gefährlichkeit des 47-Jährigen ausgesprochen. Den vier Kindern wurden jeweils 75.000 Euro an Trauerschmerzengeld zugesprochen.

Bei der Strafbemessung gab es laut der vorsitzenden Richterin mehrere Erschwerungsgründe, darunter die "äußerst brutale Vorgehensweise" und der rasche Rückfall nach einer bedingten Entlassung im Februar 2025. Mildernd wirkte sich die verminderte Zurechnungsfähigkeit aus. Angesichts einer Häufung von Femiziden sei auch aus generalpräventiven Gründen eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen gewesen, sagte die vorsitzende Richterin. Der 47-Jährige meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Damit ist das Urteil nicht rechtskräftig.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133)