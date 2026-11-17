Eine verrückte Food-Idee sorgt in Wien-Favoriten für riesige Schlangen: Lidl Österreich und Ferhat Döner verschenken den viralen Trend-Snack – und Hunderte trotzen dafür sogar dem Regen.

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Heute steht die Favoritenstraße 94 im zehnten Wiener Gemeindebezirk ganz im Zeichen eines ungewöhnlichen Food-Trends. Zwischen 14 und 18 Uhr – solange der Vorrat reicht – verteilen Lidl Österreich und das Kultlokal Ferhat Döner dort insgesamt 1.000 kostenlose Döner-Croissants - oe24 berichtete.

Döner Croissant © dreizehn.media

Schon vor dem Standort, der mittlerweile unter dem Namen Elif Falafel & Döner geführt wird, bildeten sich lange Warteschlangen. Weder niedrige Temperaturen noch anhaltender Regen hielten Hunderte Menschen davon ab, sich für das Döner-Croissant anzustellen.

Lange Menschenschlange mit Regenschirmen vor Ferhat Döner am Mittwoch. © Instagram/Ferhat Döner

Was im Trend-Snack steckt

Für die Österreich-Premiere wird ein Lidl-Buttercroissant mit Zutaten von Ferhat Döner kombiniert. Gefüllt ist das französische Gebäck mit saftigem Dönerfleisch, Avocado, mildem Käse und einem cremigen Joghurtdressing. Der Standort in der Favoritenstraße 94, die ursprüngliche Filiale von Ferhat Döner, verwandelte sich für diesen Tag in eine Lidl-Filiale.

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Persönlich ausgegeben werden die 1.000 Exemplare vom Team des "Café am Rande der Freundlichkeit". Auch Ferhat-Döner-Chef Ferhat Yildirim zeigte sich im Vorfeld gespannt auf das kulinarische Experiment, da die Kombination mit einem Buttercroissant etwas völlig Neues sei.

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Vom Aprilscherz nach Wien

Seinen Ursprung hat das Döner-Croissant in Deutschland, wo die Kreation zunächst als Aprilscherz vorgestellt wurde. Im Internet entwickelte sich die Idee jedoch rasch zu einem viralen Trend. Nachdem die Lidl-Community gefordert hatte, den Snack tatsächlich auf den Markt zu bringen, holte Lidl Österreich den Hype gemeinsam mit Ferhat Döner nun nach Wien.

Gratis-Tee für wartende Fans

Vor Ort zeigte sich am Dienstag, wie groß die Neugier auf den Straßen-Hype in Favoriten ist. Für alle, die vor der Filiale in der Schlange ausharren mussten, schenkte Ferhat Döner zum Aufwärmen kostenlosen Tee aus. "Danke für eure Geduld!", schrieb das Lokal dazu auf seinem Instagram-Account.

Ob das Döner-Croissant nach diesem einmaligen Pop-up-Event künftig auch dauerhaft in österreichischen Lidl-Filialen erhältlich sein wird, ist derzeit noch offen, aber nicht ausgeschlossen.