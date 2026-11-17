In Wien endete der Prozess rund um zwei entführte und tagelang gequälte Männer. Wegen schwerer Misshandlungen in einem Kellerlokal in Wien-Wieden wurden nun mehrjährige Haftstrafen ausgesprochen.

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Im Prozess um die brutale Entführung und Misshandlung zweier Männer im Oktober 2025 in Wien-Wieden sind mehrjährige Haftstrafen verhängt worden.

Vor Gericht standen vier Männer im Alter von 23 bis 41 Jahren – zwei Tschetschenen und zwei Syrer. Alle Beschuldigten wiesen im Verfahren jede Schuld von sich. Laut Staatsanwaltschaft gehörten sowohl die Angeklagten als auch die beiden Opfer einer auf Phishing-Betrügereien spezialisierten kriminellen Bande an. Bei den Misshandelten handelte es sich um Mitglieder einer kriminellen Bande, die 100.000 Euro unterschlagen haben sollen.

Entführung am Wiener Hauptbahnhof

Die Taten begannen laut Anklage damit, dass einer der vier Beschuldigten eines der Opfer zum Hauptbahnhof lockte. Dort wurde der Mann mit einer vorgehaltenen Schusswaffe gezwungen, in ein Auto einzusteigen. Anschließend brachte man ihn in ein Kellerlokal in Wien-Wieden, das die Staatsanwältin als "Folter-Keller" bezeichnete. Das zweite Opfer befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits gefesselt in einem Lagerraum.

Zwischen dem 24. und dem 28. Oktober 2025 wurden die beiden Männer festgehalten und immer wieder mit Fäusten, Metallketten sowie Holzstöcken geschlagen. Zudem soll Waterboarding praktiziert worden sein, indem man die Köpfe der Gefangenen in einen mit Wasser gefüllten Kübel tauchte. Die Staatsanwältin betonte am ersten Verhandlungstag im September, dass die Opfer Todesängste ausgestanden hätten, und erklärte zum Motiv: "Es war ein Streit ums Geld. Sie wollten aussteigen. Das hat den anderen Missmut gemacht."