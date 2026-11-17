Den fürchterlichen Brand entdeckten zufälligerweise Polizisten, die gerade Streife fuhren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein verheerender Brand hat in der Nacht auf Dienstag in Obsteig (Tirol) einen Stall zerstört. Zwei Polizisten entdeckten das Feuer am Montagabend gegen 22.40 Uhr während einer Streifenfahrt. Im angrenzenden Wohnhaus befanden sich zwei Menschen.

Eine 70-jährige Frau mit körperlicher Beeinträchtigung musste aus dem ersten Stock gerettet werden. Ein Beamter trat dafür sogar ihre Zimmertür ein. Auch der 57-jährige Hausbesitzer wurde rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Tiere aus den Flammen gerettet

Gemeinsam mit zwei Ersthelferinnen im Alter von 24 und 27 Jahren brachten die Einsatzkräfte Schweine, Kühe, Pferde und Ziegen aus dem Stall ins Freie. Insgesamt standen sieben Feuerwehren mit 27 Fahrzeugen und rund 165 Helfern im Einsatz. Erst gegen 5 Uhr früh war der Brand gelöscht. Beide Bewohner und die Ersthelferinnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Zams. Die Polizisten blieben unverletzt.

Stall völlig zerstört

Der Stall brannte vollständig nieder, auch das erste Obergeschoss des Wohnhauses wurde schwer beschädigt. Dank des schnellen Einsatzes konnten jedoch alle Menschen und Tiere gerettet werden. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.