Der 31-Jährige soll die Fitness-Influencerin erwürgt und verscharrt haben.

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Ein 31-jähriger Cobra-Polizist, für den die Unschuldsvermutung gilt, muss sich im Jänner wegen Mordes an einer 34-jährigen Fitness-Influencerin vor Gericht verantworten. Johanna G. war am 9. Jänner nach einem Treffen mit ihrem On-Off-Freund, der auch Kampfsportler ist, plötzlich aus ihrer Wohnung in Graz-Geidorf verschwunden. Ihre Leiche wurde später in einem Waldstück nahe dem Elternhaus des Angeklagten in Slowenien entdeckt. Dort soll der Steirer sie vergraben haben.

Würgespiele als Erklärung

Der Elite-Cop bestreitet eine vorsätzliche Tötung und spricht von einem Unfall bei sexuellen Würgespielen. Seine Anwältin Astrid Wagner erklärt, ihr Mandant habe die Bewusstlosigkeit zu spät bemerkt und anschließend falsch reagiert. Statt die Rettung zu verständigen, habe er die Leiche versteckt. Auch weitere Frauen sollen laut Verteidigung im Zuge der Ermittlungen von ähnlichen Praktiken mit dem Polizisten berichtet haben.

Lebenslange Haft möglich

Nach widersprüchlichen Aussagen und falschen Angaben bei der Polizei hatte der Beamte schließlich eingeräumt, mit dem Tod der der gelernten Friseurin, Fitnesstrainerin und Wellnesscoach in Verbindung zu stehen. Neben Mord wird ihm auch Störung der Totenruhe vorgeworfen. Der Prozess findet am 18., 22. und 29. Jänner in Graz statt. Im Falle einer Verurteilung drohen mindestens zehn Jahre Haft oder lebenslange Freiheitsstrafe.

WhatsApp überführte Verdächtigen: "Er ist bei mir"

Johannas beste Freundin konnte den mutmaßlichen Täter überführen, indem sie den Ermittlern eine WhatsApp-Nachricht vorlegen konnte, die etwas ganz anderes an den Tag brachte als er anfangs in den Vernehmungen aussagte, wonach er sie schon länger nicht mehr gesehen habe.

In der WhatsApp, datiert vom Freitag ihrer Abgängigkeit schrieb Johanna: "Er ist bei mir". Damit konfrontiert legte der Cobra-Beamte ein Geständnis ab, sprach aber von einem Sex-Unfall.