Rund 100 Fasane in Kisten gepfercht, aus Ungarn eingeschleppt, mitten in der Geflügelseuche: Der VGT zeigt einen Jagdleiter an und fordert den Entzug der Jagdkarte.

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Ende Oktober erwischte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) in Hof am Leithagebirge einen Jagdleiter mit rund 100 Fasanen in engen Kisten im Anhänger. Nur wenige Stunden später sollte im Burgenland eine kommerzielle Niederwildjagd beginnen. Die Vögel stammen aus Ungarn, wo gerade die hochansteckende Newcastle-Krankheit in Geflügelställen wütet.

100 Fasane in Kisten: Jäger angezeigt

Im Burgenland ist das Aussetzen gezüchteter Fasane verboten, schon der Versuch ist strafbar. Trotzdem wollte der Mann die Tiere laut VGT einfach laufen lassen, zum Abschießen für seine Jagdgesellschaft.

Stundenlang in der Kiste

Mindestens zehn Stunden standen die Fasane herum, bis die Polizei die Rückfahrt nach Ungarn anordnete. Dabei wurden laut VGT die EU-Tiertransportverordnung und das Tiertransportgesetz missachtet. Eine Voliere gab es nicht, nur die engen Kisten. Der VGT sieht darin Tierquälerei.

Eng zusammengepfercht. © VGT

"Das ist in vieler Hinsicht wirklich skandalös", sagt VGT-Obperson Martin Balluch. Er verlangt vom NÖ Landesjagdverband und vom Land Burgenland den Entzug der Jagdkarte. Im Burgenland hofft er auf Erfolg, denn dort ist nach Auflösung des Landesjagdverbands das Land zuständig. Beim NÖ Jagdverband fürchtet er, "dass man auch einem Tierquäler die Stange hält".