Cyrano soll die Sommerspiele Perchtoldsdorf retten

Neustart in Perchtoldsdorf: Hakon Hirzenberger übernimmt die Sommerspiele und eröffnet am 1. Juli 2027 mit "Cyrano de Bergerac".

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Das Duo gründete 2011 das Zillertaler Theaterfestival Steudltenn. Für Hirzenberger klappte es im dritten Anlauf. Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) lobt Erfolgsbilanz und wirtschaftliche Zuverlässigkeit.

Rettung in letzter Minute

Im Oktober stand die Zukunft des Festivals wegen schwacher Auslastung und fehlender Einnahmen auf der Kippe. "Die Sommerspiele standen vor dem Aus. Wir hoffen, das Ruder wieder herumreißen zu können", sagt Hirzenberger.

Er setzt auf die Burg: "Die Burg als Kulisse spielt eine der Hauptrollen." Stefano Bernardin spielt den Cyrano, an seiner Seite stehen Valerie Huber und Aaron Karl.

Nach der enttäuschenden Jubiläumssaison mit "Till Eulenspiegel" musste Intendant Alexander Kubelka gehen. Der Gemeinderat wählte einstimmig Hirzenberger als künstlerischen Leiter und Bernadette Abendstein als kaufmännische Leiterin.

Das Duo gründete 2011 das Zillertaler Theaterfestival Steudltenn. Für Hirzenberger klappte es im dritten Anlauf. Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) lobt Erfolgsbilanz und wirtschaftliche Zuverlässigkeit.

Rettung in letzter Minute

Im Oktober stand die Zukunft des Festivals wegen schwacher Auslastung und fehlender Einnahmen auf der Kippe. "Die Sommerspiele standen vor dem Aus. Wir hoffen, das Ruder wieder herumreißen zu können", sagt Hirzenberger.

Er setzt auf die Burg: "Die Burg als Kulisse spielt eine der Hauptrollen." Stefano Bernardin spielt den Cyrano, an seiner Seite stehen Valerie Huber und Aaron Karl.