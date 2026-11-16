Landesgalerie NÖ: Ridler sagt Adieu

Gerda Ridler hört auf: Nach fünf Jahren verlässt die Direktorin im Dezember die Landesgalerie Niederösterreich.

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In dieser Zeit verantwortete Ridler 26 Ausstellungen. Bewegung, Innovation und Wagemut waren ihre Leitmotive, abgeleitet von der gedrehten Architektur des Hauses.

Besonders am Herzen lagen ihr die Frauen: 16 der 26 Schauen widmeten sich Künstlerinnen. Die Retrospektive zu Elfriede Mejchar brachte dem Begleitband sogar den Deutschen Fotobuchpreis in Gold ein.

Publikumsmagnet

Zum Hit wurde "Flower Power" mit mehr als 400 Exponaten von der Gotik bis heute. Spektakulär waren auch die Rauminstallationen von Chiharu Shiota, Claire Morgan und anderen im Erdgeschoss.

Die Schau "Kunstschätze vom Barock bis zur Gegenwart" ging 2024 sogar nach Tübingen. Zudem verankerte Ridler das Haus stärker in der Welterberegion Wachau.

Heimische Kunst

Dreizehn Einzelausstellungen galten Kunstschaffenden aus Niederösterreich, etwa Heidi Harsieber oder Iris Andraschek. Wer den Würdigungspreis des Landes erhielt, bekam eine eigene Schau.

Zum Abschied sind noch bis 10. Jänner 2027 vier neue Frauenschauen zu sehen, unter anderem mit Inge Dick und Parastou Forouhar.

Dank der Chefin

"Ein Museum ist vor allem ein Ort für Menschen", sagt Ridler. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dankt ihr für das große Engagement und die Weiterentwicklung des Hauses.