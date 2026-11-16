FIFA-Machtkampf: Dieser Mann soll Infantino stürzen

Europa sucht einen Gegner für Gianni Infantino. Jetzt fällt ein konkreter Name – und bis zum Ende der Bewerbungsfrist bleiben nur noch zwei Tage.

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Josef Pröll will den Job nicht, Arsène Wenger ebenfalls nicht. Jetzt könnte Philippe Diallo antreten: Frankreichs Verbandspräsident soll nach einem Bericht des "Guardian" Gianni Infantino bei der FIFA-Wahl herausfordern. Eine Vorstellung als UEFA-Kandidat sei bereits am Dienstag möglich.

Der Zeitdruck ist beträchtlich. Am Mittwoch um Mitternacht endet die Bewerbungsfrist für die Wahl am 18. März 2027 in Rabat. Für Dienstag ist dem Vernehmen nach eine digitale Zusammenkunft der europäischen Verbandspräsidenten und Generalsekretäre geplant.

Europas Hoffnung heißt Diallo

Mit dem 63-jährigen Franzosen würde Europa auf einen erfahrenen Funktionär setzen. Diallo gehört seit 2023 dem UEFA-Exekutivkomitee an. Offiziell nominiert ist er bislang nicht.

Zuvor hatten die Infantino-Kritiker versucht, Wenger für eine Kandidatur zu gewinnen. Der frühere Arsenal-Trainer steht laut "Times" jedoch nicht zur Verfügung. Auch CONCACAF-Präsident Victor Montagliani winkte ab.

Wie scharf der Gegenwind inzwischen ausfällt, zeigte auch DFB-Trainer Jürgen Klopp am Sonntag auf seiner Pressekonferenz: "Ich hätte nicht gedacht, dass es nach Sepp Blatter schlechter werden könnte, aber das hat einer hingekriegt."

Mehr Einfluss im Weltfußball: Europas Klubverband prüft eine globale Expansion, die UEFA sucht einen Infantino-Herausforderer. © Getty Images

Pröll bleibt bei seiner Infantino-Absage

Auch der ÖFB hält an seiner ablehnenden Haltung fest. "Ich habe bis jetzt nichts Neues vernommen, was die Probleme betrifft, die er geschaffen hat", sagte Aufsichtsratschef Josef Pröll am Samstag im ORF. "Deswegen können und werden wir unsere Position auch nicht ändern."

Eine eigene Kandidatur schloss Pröll aus. Einen Wunschkandidaten nannte er nicht.

Ein zentraler Auslöser des Konflikts war Infantinos WM-Investorenplan. Private Geldgeber sollten an einer neuen FIFA-Gesellschaft mit Rechten an der Weltmeisterschaft und anderen Wettbewerben beteiligt werden. Nach heftiger Kritik wurde das Vorhaben im Sommer aufgegeben.

Auch Europas Klubs wollen mehr Einfluss

Parallel verfolgen Europas Spitzenvereine eigene Pläne. Der von PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi geführte Klubverband European Football Clubs lässt eine weltweite Klubvertretung prüfen.

Laut "Guardian" werden auch eigene internationale Wettbewerbe untersucht. Zudem laufen Verhandlungen über ein gemeinsames Unternehmen mit der FIFA für globale Klubturniere.

Infantino hat die Stimmen aus Europa nicht nötig

Ein europäischer Herausforderer bedeutet allerdings noch keine Mehrheit gegen den Amtsinhaber. Infantino soll auf Stimmenzusagen aus Afrika, Asien, Südamerika und Ozeanien bauen können.

Daumen hoch für die nächste Amtszeit: Gianni Infantino will FIFA-Präsident bleiben. Vom ÖFB bekommt er keine Unterstützung. © APA/AFP/KARIM JAAFAR

Mit dem Japaner Kozo Tashima hat sich bereits ein Herausforderer erklärt. Auch der frühere Schweizer Teamspieler Ramon Vega kündigte einen Antritt an. Für eine Kandidatur braucht es die Unterstützung von mindestens fünf Mitgliedsverbänden.

Bei der Wahl hat jeder der 211 FIFA-Mitgliedsverbände eine Stimme. Die UEFA stellt davon 55.