Nach Rapid-Veto: Jetzt mischt die Politik bei U21-EM mit

Rapids Mitglieder wollen keine U21-EM im Allianz Stadion. Die Grazer Neos wittern eine Chance für Liebenau. Dem ÖFB läuft die Zeit davon.

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Rapid will aussteigen, Graz soll einspringen: Nach dem Votum der Hütteldorfer Mitglieder gegen Spiele der U21-EM 2029 bringen die Grazer Neos das Stadion Liebenau als Alternative ins Gespräch. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, will die Partei die Nachwuchs-Endrunde nach Graz holen.

Der Vorstoß trifft auf einen ÖFB unter Zeitdruck. Die österreichische Bewerbung liegt längst bei der UEFA – samt Allianz Stadion. Am 7. Dezember fällt die Entscheidung zwischen Österreich und Spanien.

Rapid hat zugesagt – dann kamen die Mitglieder

Die Rapid-Führung hatte der Bewerbung zugestimmt und alle erforderlichen Unterlagen übermittelt. Auf der Hauptversammlung am Samstag folgte die Kehrtwende: Mit 224 zu 140 Stimmen beauftragten die Mitglieder das Präsidium, die Stadionzusage im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zurückzuziehen.

Dahinter stehen vor allem Befürchtungen, gegnerische Fans könnten den Block West verunstalten. Ob Rapid aus der bestehenden Vereinbarung aussteigen kann, ist allerdings noch offen.

"Jetzt hängt es davon ab, wie Rapid mit dem Beschluss der Hauptversammlung umgeht. Es gilt auch zu klären, welche Szenarien und Konsequenzen angesichts der aufrechten Vereinbarung möglich wären", sagt ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold.

Sorge um den Block West: Rapids Mitglieder stimmten gegen U21-EM-Spiele im Allianz Stadion. © APA/TOBIAS STEINMAURER

ÖFB muss jetzt auch die UEFA informieren

Der Verband kann den Streit nicht einfach aussitzen. "Wir müssen besprechen, welche Auswirkungen dieser Beschluss möglicherweise für uns hat und die UEFA informieren, dass es da ein potenzielles Thema gibt", erklärt Neuhold.

Spätestens bis zum kommenden Wochenende will er Klarheit über den Verbleib des Allianz Stadions in der Bewerbung. Ein kurzfristiger Rückzug käme im Rennen gegen Spanien denkbar ungelegen.

"Es wäre kein Renommee, wenn wir kurzfristig argumentieren müssten, dass wir ein Stadion aus der Bewerbung rausnehmen", räumt Neuhold ein.

»Die Bürgermeisterin muss zum Telefon greifen«

Die Grazer Neos erhöhen den Druck auf die Stadtregierung. Nachdem die "Kleine Zeitung" über den Vorstoß für Liebenau berichtet hatte, legt Gemeinderat Alexis Pascuttini gegenüber dem Lokalportal "5 Minuten" nach: "Die Bürgermeisterin muss zum Telefon greifen und beim ÖFB für Graz werben."

In der nächsten Gemeinderatssitzung will er von Bürgermeisterin Elke Kahr wissen, weshalb Graz in der ursprünglichen Bewerbung fehlt – und ob die Stadtregierung bereits Schritte für eine Nachnominierung unternommen hat.

Eine Zusage der Stadt oder eine bestätigte Stellungnahme von Sturm Graz liegt bislang nicht vor. Auch ob Liebenau noch nachträglich in die Bewerbung aufgenommen werden könnte, ist offen.