OP-Schock! Tabakovic droht das Jahres-Aus

Jetzt kommt es für RB Salzburg richtig bitter! Haris Tabakovic musste im Nations-League-Duell gegen Schweden verletzt vom Platz, nun sorgen neue Meldungen aus Bosnien für Alarmstimmung bei den Bullen. Die Verletzung könnte schwerer sein als zunächst angenommen – sogar eine Operation steht im Raum.

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Der Schock ereignete sich am Samstag beim Nations-League-Duell gegen Schweden. Beim 2:3 war für Tabakovic bereits in der 39. Minute verletzungsbedingt Schluss. Schon unmittelbar nach der Partie schlug Bosniens Teamchef Sergej Barbarez Alarm. "Das Außenband im Knie müssen wir untersuchen lassen. Er hat ein Geräusch gehört", erklärte der 55-Jährige. Jetzt wird die Lage offenbar noch brisanter: Neue Nachrichten aus Bosnien lassen für Salzburg nichts Gutes erahnen.

Wie das bosnische Nachrichtenportal N1 berichtet, ist der Meniskus betroffen, eine Operation soll bevorstehen. Barbarez bestätigte am Montag die befürchteten Nachrichten und gab auch eine erste Einschätzung zur Ausfalldauer ab: "Gestern haben wir die Nachricht erhalten, vor der wir uns gefürchtet hatten. Es handelt sich um das Knie, das er bereits zweimal verletzt hat. Letztlich ist es in dieser schwierigen Situation vielleicht sogar die beste Lösung, dass nur der Meniskus betroffen ist. Ich denke, dass er bis zum Jahresende pausieren wird. Das bedeutet, dass er einige Spiele für seinen Klub verpassen wird. Zu Beginn des nächsten Jahres sollte er dann wieder für die Vorbereitung fit sein. Wir werden ihn unterstützen", so der bosnische Teamchef.

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Salzburg wartet auf Klarheit

Bei den Bullen will man sich zu den Meldungen aus Bosnien vorerst nicht auf Spekulationen einlassen. Eine offizielle Bestätigung der Meniskusverletzung oder einer Operation gibt es von Klubseite bislang nicht. Erst die medizinischen Untersuchungen in Salzburg sollen Klarheit bringen.

Sollte sich die Prognose von Barbarez bewahrheiten, wäre das für Trainer Danny Röhl ein empfindlicher Rückschlag. Tabakovic hat bereits acht Bundesliga-Tore erzielt und ist damit Salzburgs erfolgreichster Torschütze. Ausgerechnet jetzt warten noch sechs Pflichtspiele in Bundesliga und Europa League auf die Mozartstädter. Ohne ihren treffsichersten Angreifer würde der Jahresendspurt für die Bullen jedenfalls deutlich schwieriger.

Die Hoffnung bleibt, dass Tabakovic möglichst rasch wieder auf die Beine kommt und zum Start der Wintervorbereitung zurückkehrt. Bis die Untersuchungen abgeschlossen sind, heißt es in Salzburg allerdings: zittern um die Tormaschine.