Schlag aufs Knie: Demirs ÖFB-Comeback geplatzt

Yusuf Demir fällt gegen Israel aus. Ein Schlag aufs rechte Knie verhindert die erhoffte Rückkehr ins Nationalteam.

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Yusuf Demir muss weiter auf sein ÖFB-Comeback warten. Der Rapid-Offensivspieler fällt für das Nations-League-Finale gegen Israel am Dienstag in Debrecen aus, nachdem er einen Schlag aufs rechte Knie abbekommen hat.

Ralf Rangnick hatte dem 23-Jährigen einen Einsatz in Aussicht gestellt. Nach dem bereits fixierten Gruppensieg wollte der Teamchef mehreren Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance geben. Für Demir hätte damit eine mehr als fünfjährige Länderspielpause enden können.

Die Rückkehr muss warten

Seinen bislang letzten Einsatz für Österreich bestritt Demir am 9. Oktober 2021 gegen die Färöer. Gegen Irland blieb er am Samstag auf der Bank. Auch die nächste Gelegenheit fällt nun weg.

So nah war Demir seiner Rückkehr lange nicht mehr. "Wir werden mit Sicherheit einige andere Spieler sehen, vielleicht sogar lauter andere Spieler", hatte Rangnick nach dem 1:0 gegen Irland angekündigt. Demir nannte er ausdrücklich als einen Kandidaten.

"Es gibt genug Jungs, die ich heute auch gerne gebracht hätte. Wenn nicht jetzt, wann dann?", sagte der Teamchef. Für Demir kommt ausgerechnet vor dieser Gelegenheit der nächste Rückschlag.

Ursprünglich war der Rapidler gar nicht für den Hauptkader vorgesehen. Erst nach den verletzungsbedingten Absagen von Carney Chukwuemeka und Marco Grüll rückten Demir und Raul Florucz nach.

Das bedeutet Demirs Ausfall für Rapid

Ob Demir auch Rapid fehlen wird, ist noch offen. Ein längerer Ausfall würde dem Tabellenführer allerdings einen wichtigen Antreiber nehmen: In zwölf Ligaspielen sammelte er fünf Tore und vier Assists. Damit war er an rund 23 Prozent der 39 Rapid-Treffer direkt beteiligt.

Seine Bedeutung reicht über Tore hinaus. Nach elf Runden führte Demir mit acht herausgespielten Großchancen gemeinsam mit Bendeguz Bolla die Liga an. Wettbewerbsübergreifend hält er bei sieben Treffern und acht Vorlagen in 19 Pflichtspielen.

Rapid steht nach elf Siegen aus zwölf Runden mit 33 Punkten an der Spitze, hat aber nur drei Zähler Vorsprung auf Salzburg. Am Samstag wartet das Auswärtsspiel beim GAK (Sa., 21. November, 19.30 Uhr). Danach folgen bis zur Winterpause noch Austria Lustenau, der LASK und Ried.

Die Chance bleibt für andere offen

Demirs Ausfall verlängert die Liste der Abgänge. Bereits Xaver Schlager und Alexander Prass hatten den Lehrgang wegen Muskelverletzungen im Oberschenkel vorzeitig beendet.

Am angekündigten Umbau ändert das nichts. Gegen Israel dürfen unter anderem Sascha Horvath, Florucz und Junior Adamu auf mehr Spielzeit hoffen. Für den 17-jährigen Luca Weinhandl könnte es sogar das erste A-Länderspiel werden.

Christoph Baumgartner unterstützt die Rotation. "Wir haben super Jungs dabei, wirklich richtig coole Talente, die das absolut verdient haben", sagte der Leipzig-Profi. Besonders Weinhandl hat ihn beeindruckt: "Er ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler, der extrem klar ist."