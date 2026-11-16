1:4-Debakel - Italien zerlegt Mancinis Azzurri

Erst Frankreich besiegt, dann in Belgien zerlegt: Italien verspielt das Viertelfinale. Die Presse rechnet mit Mancini und seinen Stars ab.

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Ein Punkt war nötig. Vier Gegentore wurden es. Italien hat in Belgien den Einzug ins Nations-League-Viertelfinale verspielt – und die Sportzeitungen lassen die Azzurri am Montag dafür bezahlen. "INDIETRO TUTTA", donnert die Gazzetta dello Sport von ihrer Titelseite: volle Kraft zurück.

Gerade erst hatte das 3:1 gegen Frankreich neue Hoffnungen geweckt. Sogar der Gruppensieg war möglich. Nach dem 1:4 in Brüssel bleibt davon Platz drei. Tuttosport liefert den bitteren Kommentar: "È STATO BELLO CREDERCI" – "Es war schön, daran zu glauben."

Elf Minuten, drei Gegentore: Italiens Abwehr zerfällt

Dabei hatte Italien das Viertelfinale schon vor Augen. Francesco Pio Esposito traf zur Führung (11.). Ein Start nach Maß – und der Auftakt zu einem kompletten Zusammenbruch.

Maxim De Cuyper glich aus (15.), Nathan Ngoy traf zum 2:1 (22.), Jeremy Doku legte das 3:1 nach (26.). Drei Gegentore in elf Minuten. Italiens Abwehr hatte auf die Belgier keine Antwort.

Die Gazzetta beschreibt die Azzurri als überrollt. Besonders die Defensivstars Alessandro Bastoni und Riccardo Calafiori sowie Mittelfeldspieler Nicolò Fagioli stehen in der Kritik. Große Namen, gewaltige Lücken. Diego Moreira besorgte mit dem 4:1 den Rest (80.).

Vier Gegentore, Viertelfinale futsch: Ein bitterer Abend für Italiens Kapitän Gianluigi Donnarumma. © Getty Images

Note 4: Auch Mancini wird abgestraft

Die Abrechnung macht vor der Trainerbank nicht halt. Sky Sport Italia verpasst Roberto Mancini die Note 4 auf der italienischen Zehnerskala. Sein Umbau nach dem Frankreich-Sieg? Durchgefallen. Seine Korrekturen während der Partie? Wirkungslos.

Mancini hatte Niccolò Pisilli und Luca Koleosho in die Startelf gestellt. Zur Pause nahm er Pisilli und Fagioli schon wieder herunter. Später stellte er auf ein 3-4-3 um. Doch Italien bekam seine Probleme nicht in den Griff.

Sky kritisiert die Personalentscheidungen und die fehlende Absicherung im Mittelfeld. Während Mancini umstellte, blieb die entscheidende Frage ungelöst: Wer stoppt die Belgier?

»Sie waren besser als wir«

Mancini verteidigte zumindest seine jungen Offensivspieler. "Koleosho und Pisilli tragen keine Schuld an der Niederlage", sagte er gegenüber Rai Sport. Beim Pressing und bei den Abständen zwischen den Mannschaftsteilen habe das gesamte Team Probleme gehabt.

"Sie waren besser als wir", räumte der 61-Jährige ein. Für den Absturz nach dem Frankreich-Erfolg lieferte er diese Erklärung: "Bei einem Entwicklungsprozess können solche Abende passieren."

Nur ist dieser Bewerb für Italien damit vorbei. Frankreich gewinnt die Gruppe A1 mit 13 Punkten, Belgien zieht mit zwölf ebenfalls ins Viertelfinale ein. Die Azzurri bleiben mit zehn Zählern auf Platz drei hängen.

ein Umbau ging schief: Roberto Mancini kassiert nach dem 1:4 auch von der Presse eine Abfuhr. © APA/AFP/JOHN THYS

Zum Schluss scheitert auch noch der Torschütze

Zum misslungenen Abend passte die letzte Chance. Pio Esposito, der Italien mit seinem frühen Führungstreffer noch auf Kurs gebracht hatte, trat in der Nachspielzeit zum Elfmeter an. Belgiens Torhüter Senne Lammens hielt. Es blieb beim 1:4.