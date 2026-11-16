Nach 1.865 Tagen: Jetzt winkt Demir die ÖFB-Chance

Bei Rapid stehen für Yusuf Demir bereits 15 Torbeteiligungen zu Buche. Nun könnte eine Wartezeit enden, die noch in Barcelona begann.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei seinem letzten Länderspiel war Yusuf Demir 18 Jahre alt und Spieler des FC Barcelona. Fünf Jahre, mehrere Vereinswechsel und eine Rückkehr nach Hütteldorf später wartet er noch immer auf seinen nächsten Einsatz für Österreich. Am Dienstag gegen Israel (20.45 Uhr, ORF 1) in Debrecen könnte es so weit sein.

Zwischen seinem bislang letzten Auftritt am 9. Oktober 2021 auf den Färöern und dem Nations-League-Gruppenfinale liegen genau 1.865 Tage. Österreich hat den Aufstieg bereits geschafft. Für Demir geht es darum, im Nationalteam wieder anzukommen.

Rangnick stellt Demir einen Einsatz in Aussicht

"Wir werden mit Sicherheit einige andere Spieler sehen, vielleicht sogar lauter andere Spieler", kündigte Ralf Rangnick nach dem 1:0 gegen Irland an. Demir und Sturm-Talent Luca Weinhandl nannte er als Beispiele.

"Es gibt genug Jungs, die ich heute auch gerne gebracht hätte. Wenn nicht jetzt, wann dann?", sagte der Teamchef. Gegen Irland blieb Demir auf der Bank. Gegen Israel könnte er erstmals unter Rangnick für Österreich spielen.

Dabei stand der Rapidler ursprünglich nur auf Abruf bereit. Erst nach den verletzungsbedingten Absagen von Carney Chukwuemeka und Marco Grüll rückten Demir und Raul Florucz in den Kader.

Sieben Tore, acht Vorlagen: Mit 15 Torbeteiligungen bei Rapid empfahl sich Demir für die Rückkehr ins Nationalteam. © APA/GEORG HOCHMUTH

15 Torbeteiligungen als Bewerbung

Seine Argumente hat Demir in Hütteldorf gesammelt: sieben Tore, acht Vorlagen in 19 Pflichtspielen dieser Saison. Zahlen, mit denen der 23-Jährige bei Rapid wieder eine tragende Rolle spielt.

Schon nach den ersten elf Bundesliga-Runden hatte er mit fünf Treffern und drei Assists seinen bisherigen persönlichen Saisonbestwert übertroffen. Der stammte aus der Spielzeit 2020/21, als Demir auf sieben Torbeteiligungen gekommen war.

Auch beim Vorbereiten großer Chancen gehörte er zur Ligaspitze: Opta zählte in den ersten elf Runden acht herausgespielte Großchancen. Diesen Bestwert teilte sich Demir mit Rapid-Teamkollege Bendeguz Bolla.

Von Barcelona über Istanbul zurück nach Wien

Barcelona, Galatasaray, Basel: Demirs bisherige Karriere führte durch große Fußballstädte. Die nächste langfristige Station soll nun wieder die vertraute sein. Rapid verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis Sommer 2031.

Im Februar war der Wiener von Galatasaray zu seinem Jugendverein zurückgekehrt. Für die Hütteldorfer hält er mittlerweile bei insgesamt 84 Pflichtspielen und 14 Toren.

Im Nationalteam blieb die Bilanz bei vier Einsätzen ohne Treffer stehen. Alle vier bestritt Demir 2021 unter Franco Foda. Bei seinem Debüt am 28. März gegen die Färöer war er erst 17 Jahre alt.

2021 begann Demirs ÖFB-Karriere. Nach vier Einsätzen folgte eine Pause von mehr als fünf Jahren. © GEPA pictures/ Philipp Brem

Baumgartner begrüßt die Chance für die Reservisten

Dass nun Spieler mit bislang wenigen Einsatzminuten zum Zug kommen sollen, unterstützt auch Christoph Baumgartner. "Wir haben super Jungs dabei, wirklich richtig coole Talente, die das absolut verdient haben."

Der bereits gesicherte Gruppensieg gibt Rangnick Spielraum für Veränderungen. Xaver Schlager und Alexander Prass haben den Lehrgang wegen Muskelverletzungen im Oberschenkel vorzeitig beendet. Neben Demir dürfen unter anderem Sascha Horvath, Florucz und Junior Adamu auf mehr Spielzeit hoffen.

Für den 17-jährigen Weinhandl könnte es sogar der erste Einsatz im A-Team werden. Baumgartner lobt besonders dessen Reife: "Er ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler, der extrem klar ist."

Demir kennt das Gefühl, als Teenager erstmals dazuzugehören. Nun wartet er auf Länderspiel Nummer fünf. Sein bisher letztes endete am 9. Oktober 2021 mit einem 2:0 auf den Färöern.