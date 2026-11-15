Ungeschlagen! Andreeva gewinnt erstmals WTA Finals

Mirra Andreeva holt mit nur 19 Jahren erstmals den Titel bei den WTA Finals. Die Russin setzte sich am Sonntag im Endspiel in Indian Wells gegen die Ukrainerin Elina Svitolina mit 7:5,6:3 durch.

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Svitolina gewann diesen Titel bereits im Jahr 2018. Durch den Erfolg von Andreeva gewinnt auch zum elften Mal in Folge ein Tennis-Ass, das den Titel zuvor noch nie gewonnen hat.

Im ausgeglichenen ersten Satz musste Andreeva hart arbeiten. Svitolina machte zweimal einen Breakrückstand wett, ehe Andreeva beim Stand von 5:5 erneut den Aufschlag ihrer Gegnerin durchbrach und den Satz anschließend mit 7:5 für sich entschied.

Andreeva ungeschlagen im Turnier

Der entscheidende Servicedurchbruch im mit 6:3 gewonnenen zweiten Durchgang gelang der Russin beim Stand von 2:2. Die erstmals am Saisonfinale der besten acht Spielerinnen teilnehmende Russin blieb in Indian Wells ungeschlagen.

Damit holte die neue Nummer zwei der Welt nach den French Open in diesem Jahr den zweiten großen Titel. Außerdem gewann sie heuer den Titel in Linz.