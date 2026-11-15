Gegen Svitolina
Ungeschlagen! Andreeva gewinnt erstmals WTA Finals
Svitolina gewann diesen Titel bereits im Jahr 2018. Durch den Erfolg von Andreeva gewinnt auch zum elften Mal in Folge ein Tennis-Ass, das den Titel zuvor noch nie gewonnen hat.
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Im ausgeglichenen ersten Satz musste Andreeva hart arbeiten. Svitolina machte zweimal einen Breakrückstand wett, ehe Andreeva beim Stand von 5:5 erneut den Aufschlag ihrer Gegnerin durchbrach und den Satz anschließend mit 7:5 für sich entschied.
Andreeva ungeschlagen im Turnier
Der entscheidende Servicedurchbruch im mit 6:3 gewonnenen zweiten Durchgang gelang der Russin beim Stand von 2:2. Die erstmals am Saisonfinale der besten acht Spielerinnen teilnehmende Russin blieb in Indian Wells ungeschlagen.
Damit holte die neue Nummer zwei der Welt nach den French Open in diesem Jahr den zweiten großen Titel. Außerdem gewann sie heuer den Titel in Linz.
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