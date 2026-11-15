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Alexander Zverev startet makellos in die ATP Finals

Sport Redaktion
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TURIN, ITALY - NOVEMBER 15: Alexander Zverev of Germany acknowledges the fans following victory over Rafael Jodar of Spain during the Men's Singles Group Stage match on day one of the Nitto ATP Finals 2026 at Inalpi Arena on November 15, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
© Getty Images
Die ATP Finals sind traditionell der große Jahresabschluss im Tennis, diesmal in Italiens Turin.
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Die ATP-Nummer-eins Alexander Zverev bekam zum Auftakt Rafael Jodar vor die Nase gesetzt, diese Hürde meisterte er aber problemlos.

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Der Deutsche verwertete gegen den Tennis-Aufsteiger der Saison nach 1:27 Std. seinen ersten Matchball zum 6:4, 6:4-Sieg.

Zverev: "Nicht alles perfekt"

Zverev schaffte gegen Jodar zum 4:3 im ersten Satz das entscheidende Break. Im zweiten gelang dem zweifachen Gewinner des Saison-Finalturniers ein schnelles Break zum 2:1. ATP-Finals-Debütant Jodar war die Nervosität deutlich anzumerken.

Der Iberer machte ein paar Fehler zu viel, was Zverev zu nutzen wusste. "Bei diesen ATP Finals ist nichts selbstverständlich. Hier sind die besten acht Spieler des Jahres", sagte Zverev. "Es war nicht alles perfekt und ich kann sicher auch noch etwas verbessern. Aber ich bin glücklich, dass ich so gut gestartet bin."

Alcaraz startet einen Tag später

Am Dienstag geht es für Zverev gegen den Franzosen Arthur Fils in der Gruppe John McEnroe weiter.

Carlos Alcaraz, der wohl den größten Konkurrenten um den Finals-Sieg darstellt, startet am Montag um 14 Uhr gegen Francis Tiafoe in der Gruppe Ivan Lendl.

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