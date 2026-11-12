Sinner-Schock! Tennis-Star enthüllt geheime OP

Mandeln entfernt, Kilos verloren, Knie-Drama: Jannik Sinner gibt einen überraschend offenen Einblick in seine Leidenszeit. Der Tennis-Star will nichts riskieren und hat ein großes Ziel: Comeback bei den Australian Open.

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Mit diesem Geständnis überrascht Jannik Sinner seine Fans. Während seiner Tennis-Zwangspause musste sich der italienische Tennis- Superstar einer Operation unterziehen – allerdings nicht am lädierten Knie, sondern an den Mandeln. "Meine Mandeln mussten entfernt werden und ich habe etwas an Gewicht verloren, wie man im Gesicht vielleicht sieht", verrät der 25-Jährige in seinem YouTube-Video "Jannik Sinner Unfiltered – Health & Recover". Darin gibt er Einblicke in seinen Alltag abseits des Courts und zeigt, wie schwierig die Zeit ohne Tennis für ihn ist.

Knie-Drama: Auch Wien musste verzichten

Die größte Sorge bleibt allerdings seine Knieverletzung. Seit seinem Wimbledon-Triumph im Juli hat Sinner kein Match mehr bestritten. Auch die Tennisfans in Österreich bekamen die Folgen zu spüren: Aufgrund seiner Beschwerden musste der Südtiroler seine Teilnahme an den Erste Bank Open in Wien absagen. Für weitere Untersuchungen reiste er nach Lyon. "Wir werden sehen, was der Arzt sagt. Gute Nachrichten würden bedeuten, dass wir in einigen Wochen wieder voll belasten können", erklärt er. Wie unberechenbar die Verletzung ist, schildert Sinner ebenfalls: An manchen Tagen habe er nichts gespürt und problemlos spielen können, an anderen habe er sich kaum bewegen können. "Das Schlimmste an dieser Verletzung ist, dass ich nicht an Wettkämpfen teilnehmen kann."

»Ich will noch 15 Jahre spielen!«

Die Ungeduld ist groß, doch Sinner zieht die Reißleine. Anfangs habe man ein unrealistisches Comeback-Ziel verfolgt und sich deshalb für einen anderen Weg entschieden. "Ich möchte noch weitere zehn bis 15 Jahre spielen", betont er gegenüber Sky Italia. Seine Gesundheit habe Vorrang. Auch privat muss er auf viele Aktivitäten verzichten, um das Knie zu schonen. Selbst anderen Spielern beim Tennis zuzusehen, fällt ihm schwer.

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Dabei war seine Saison bis zur Verletzung überragend: Neben Wimbledon gewann er fünf Masters-Turniere. Doch aus einer Traumspielzeit wurde plötzlich eine schwere Zeit. Sogar die Nummer eins der Weltrangliste musste er inzwischen an den Deutschen Alexander Zverev abgeben.

Australien als große Comeback-Mission

Sinner beendet die Saison vorzeitig und verpasst sowohl die ATP Finals in Turin als auch die Davis-Cup-Finals in Bologna. Ende Dezember wird er beim "Six Kings Slam" in Saudi-Arabien erwartet. Sein großes Ziel sind aber die Australian Open im Jänner: "Ich hoffe, dass ich dort spielen und vielleicht vorher noch ein paar Turniere bestreiten kann." Auch im Trainerteam steht ein Wechsel bevor: Magnus Norman löste Darren Cahill ab. Doch vor neuen Titeln zählt für Sinner nur eines: wieder vollständig gesund werden.