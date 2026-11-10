Bodybuilding-Star stirbt mit nur 26 Jahren

Große Trauer in der internationalen Bodybuilding-Szene: Die schottische Athletin und zweifache IFBB-Pro-League-Siegerin Alix Small ist im Alter von nur 26 Jahren gestorben.

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Die traurige Nachricht über das Ableben der Sportlerin gaben ihre Mutter sowie ihre beste Freundin am Sonntag bekannt. Das Versterben ereignete sich am Wochenende. Zur genauen Todesursache liegen bislang noch keine verlässlichen Informationen vor.

Erste Erfolge in jungen Jahren

Small stammte aus dem schottischen Ort Forfar und machte im Bodybuilding-Sport bereits sehr früh auf sich aufmerksam. Im Alter von nur 19 Jahren sicherte sie sich die IFBB-Profi-Lizenz. Im Jahr 2021 folgte schließlich das Profidebüt, bei dem die Athletin direkt durchstartete.

Siege bei den Europa Pro Championships

Seinen ersten Profierfolg feierte der Bodybuilding-Star bei den Europa Pro Championships 2021 im spanischen Alicante. Durch diesen Triumph sicherte sich Small die direkte Qualifikation für die Ms. Olympia 2021. Bei diesem Wettbewerb erreichte sie in der Fitness-Klasse den 12. Platz. Im darauffolgenden Jahr legte die Schottin nach: Beim Evolution Pro in Portugal holte sie ihren zweiten Profisieg und qualifizierte sich erneut für die Olympia-Bühne. Bei der Ms. Olympia 2022 konnte Small aus gesundheitlichen Gründen jedoch nicht antreten und kehrte danach nicht mehr zurück.

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Neuer Zugang durch das Bodybuilding

In der Vergangenheit ging die Sportlerin offen mit ihrer Magersucht um. Erst durch den Bodybuilding-Sport fand sie einen völlig neuen Zugang zu ihrem eigenen Körper. Der Sport half ihr dabei, den Blickwinkel nachhaltig zu verändern: Statt rein auf das Aussehen und das Gewicht zu achten, standen für sie plötzlich Kraft sowie Leistung im Vordergrund. Hinweise darauf, dass die frühere Essstörung mit ihrem Tod zusammenhängt, gibt es bislang keine.

Große Anteilnahme in den sozialen Medien

Nach der Nachricht vom Tod teilten zahlreiche Fans und Weggefährten Erinnerungsfotos sowie Nachrufe in den sozialen Netzwerken. Unter anderem erinnerte die Bodybuilderin Phoebe Goodwin an Small. Sie veröffentlichte bei Instagram ein gemeinsames Bild und schrieb dazu: "Ehrlich gesagt habe ich keine Worte. Alix, ich kann immer noch nicht glauben, dass du weg bist. Das Leben ist manchmal unglaublich grausam. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit und mehr Erinnerungen, die wir zusammen machen würden. Ich sende so viel Liebe an deine Familie. Du wirst mehr vermisst werden, als du denkst. Ruhe in Frieden, Alix".