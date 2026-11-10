Heiße Gerüchte
Neue Flamme – Liebes-Aus bei Tennis-Star Sinner?
Hinter Jannik Sinner liegt eine sportlich schwierige Phase, zu der nun auch noch Unruhe im Privatleben kommt. Weder der 25-jährige Tennisprofi aus Südtirol noch das dänische Model haben sich bislang zu einer möglichen Trennung geäußert. Bestätigt ist somit noch nichts.
Fehlender Freund auf Geburtstagsfotos
Mehrere Instagram-Beiträge befeuern die Gerüchteküche im Netz allerdings kräftig. Hasanovic feierte am Wochenende ihren 26. Geburtstag und teilte anschließend Bilder der Feier im Kreis ihrer Freunde. Von Sinner fehlte auf den Schnappschüssen jede Spur. Das dänische Model bedankte sich für die Glückwünsche und schrieb, dass sie glücklich sei, heute von den besten Leuten umgeben zu sein. Dass der Name des Tennis-Stars darin nicht vorkam, blieb in den sozialen Netzwerken keineswegs unbemerkt.
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Songtext heizt die Gerüchte an
Bereits an Halloween hatte das Model für Gesprächsstoff gesorgt. In einem Vampir-Kostüm sang sie eine Zeile aus einem Song von Kylie Cantrall mit, die übersetzt bedeutet: "Du hattest recht, er spricht mit einem anderen Mädchen." Einige Fans interpretierten das als versteckten Hinweis auf eine Affäre des Tennis-Stars. Ob die Textzeile tatsächlich auf Sinner anspielte oder nur ein Spaß war, bleibt unklar. Zudem heißt es, dass beide seit längerer Zeit nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden.
Neuer Name taucht auf
Zusätzlich Spekulationen löst ein weiterer Name aus, der in diesem Zusammenhang genannt wird. Die 28-jährige italienische Volleyballerin Greta Galassi wird als mögliche neue Frau an der Seite von Sinner gehandelt. Galassi hat rund 109.000 Follower auf Instagram und vertrat Italien 2015 bei der Miss-World-Wahl.
Knieprobleme stoppen den Tennis-Profi
Die private Unruhe trifft den Südtiroler zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Sportlich machten ihm anhaltende Beschwerden im Knie zu schaffen, die ihn im Oktober zu einem vorzeitigen Saisonende zwangen. In der Folge konnte Alexander Zverev die Spitzenposition in der Weltrangliste übernehmen. Sinner muss sich somit gleichzeitig um seine Gesundheit, den Platz im Ranking und womöglich um sein Privatleben kümmern.
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