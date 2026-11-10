Forscher-Warnung: Welt wird am Freitag "zerquetscht"

Vor 66 Jahren errechneten Forscher das genaue Datum für das Ende der Zivilisation. Zum bevorstehenden Stichtag zeigt die Realität unserer Weltbevölkerung jedoch eine ganz andere Entwicklung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mathematische Szenarien über die Zukunft der Erde lösen oft Verunsicherung aus. So erregte vor Jahrzehnten eine Modellrechnung großes Aufsehen, weil sie das Ende der Menschheit exakt terminierte. Während der symbolträchtige Tag näher rückt, zeichnet der Blick auf die Gegenwart ein völlig gegensätzliches Bild.

Physiker berechneten das Volkswachstum

Im Wissenschaftsmagazin "Science" publizierte der Physiker Heinz von Foerster mit seinem Team am 4. November 1960 einen aufsehenerregenden Artikel. Unter der Überschrift "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026" gaben die Wissenschaftler der Universität von Illinois Freitag als Tag des Kollapses an. Bei ungebremstem historischen Wachstum würde die Menschheit mathematisch gegen Unendlich streben und sich schlicht selbst erdrücken.

Die Forscher formulierten in ihrer Arbeit eindringlich: "Wenn die Weltbevölkerung so weiterwächst wie in den letzten zwei Jahrtausenden, wird sie sich zu diesem Zeitpunkt der Unendlichkeit nähern. Unsere Ur-Ur-Enkel werden nicht verhungern. Sie werden zu Tode gequetscht werden."

Globaler Wandel der Geburtenraten

Inzwischen steht fest, dass dieses Szenario nicht eintritt. Die Menschheit stirbt nicht aus, aber die weltweiten Geburtenzahlen haben sich grundlegend verändert und liegen vielerorts auf oder unter dem Niveau, das für den Bestand nötig wäre. Ein OECD-Bericht aus 2024 belegt, dass die Geburtenrate in den OECD-Staaten von 3,3 Kindern pro Frau im Jahr 1960 auf 1,5 im Jahr 2022 gefallen ist.

Verantwortlich dafür sind unterschiedliche Faktoren. Hohe Lebenshaltungskosten, teure Wohnungen und Hürden bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestimmen laut OECD die Entscheidungen junger Menschen. Die gesellschaftlichen Konsequenzen sind bereits spürbar: Das Generationengefüge verschiebt sich so stark, dass bis 2031 voraussichtlich nur noch 1,33 Erwerbstätige einen Rentner finanzieren müssen.

Neue ökonomische Herausforderungen entstehen

Anstelle der befürchteten Überbevölkerung stehen zahlreiche Staaten vor neuartigen wirtschaftlichen Aufgaben. Die historische Panik von 1960 gilt damit als entzaubert.