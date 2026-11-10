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Casht trotzdem ab

Chefin wohnt in Haus ohne Strom und Wasser

Phillip Platzer
von
Kleines rotes Haus auf felsiger Insel mit Steg im Stockholmer Schärengarten, Schweden.
© Getty Images
Eine dänische Unternehmerin zieht sich nach einem Burnout in ein Haus am Comer See zurück. Trotz des Lebens ohne Strom und fließend Wasser verdient sie bei halbiertem Umsatz genauso viel wie zuvor.
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Eine Beratungsfirma mit bis zu 20 Fachkräften war der ursprüngliche Plan von Mette Ullersted aus Vejle. Doch das angestrebte Wachstum führte die Direktorin des dänischen Unternehmens Playmakers direkt in die Überlastung. Die Konsequenz war ein radikaler Schnitt: Sie entließ die administrativen Mitarbeiter und halbierte bewusst den Umsatz. Rückblickend beschreibt sie ihren damaligen Zustand als menschenmüde und beziehungsmüde.

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Radikaler Neuanfang am Comer See

Ihr neues Refugium in Italien erfordert vollen Körpereinsatz. Alle Materialien müssen über einen schmalen Bergpfad 600 Meter weit getragen werden. Das Wasser stammt aus einer Zisterne für Regenwasser, während eine kleine Solarzelle die einzige Stromquelle darstellt. Fällt die Internetverbindung über Starlink mangels Sonnenenergie aus, führt der Weg zu Fuß in ein Café. Zu ihrem Alltag gehören Buschroden, die Betreuung der Komposttoilette und Reparaturen am Haus. Alle drei Wochen fährt sie mit dem Zug nach Italien und nutzt die Reisezeit für fokussiertes Arbeiten.

Erfolgreicher Trend zur Ortsunabhängigkeit

Das ortsunabhängige Arbeiten etabliert sich zusehends als fester Bestandteil moderner Berufsmodelle. Für Besprechungen nutzt die Beraterin Standorte wie Hamburger Bordsteine oder Münzwaschsalons. Bei Aufenthalten in Dänemark pflegt sie die Kontakte zu ihren Kollegen. Finanziell bringt der reduzierte Umfang keine Einbußen mit sich.

Ein weiteres Beispiel für diesen Lebensstil liefert Solvej Garcia, die ihre Online-Marketing-Firma Workhero unter anderem aus einer schwedischen Blockhütte leitet. Gemeinsam mit ihrer Familie reist sie weiter nach Brasilien und setzt für ihre zwölfjährige Tochter auf Homeschooling.

Wissenschaftliche Warnung vor Schattenseiten

Wissenschaftler wie Liana Razmerita von der CBS sehen in diesem Wandel eine zweite Welle der Flexibilisierung. Kurzfristig verbessern sich Flexibilität und Work-Life-Balance deutlich. Langfristig warnen Forscher jedoch vor Risiken wie Isolation, Stress durch fehlende kollegiale Unterstützung, Zeitzonenproblemen sowie rechtlichen Hürden.

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