Brutales Sturmtief braust auf Österreich zu

Aktuelle Wettermodelle deuten ab Sonntag auf eine markante Westlage hin. Ein mögliches Sturmtief bringt viel Regen und überwiegend milde Temperaturen nach Österreich, während Frost und Nebel nachts kaum noch ein Thema sind.

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Der Herbst in Österreich zeigt sich weiterhin von seiner dynamischen Seite. Die neuesten Berechnungen der Meteorologen zeigen ab Sonntag eine Umstellung auf eine dynamische Westlage.

Sturmtief zieht auf

Mit dieser Wetterentwicklung steigt auch das Risiko für ein Sturmtief. Die Ausläufer der Tiefdruckgebiete erfassen voraussichtlich große Teile Österreichs und bringen stellenweise kräftigen Wind sowie wiederholt Regen mit sich. Trockene Abschnitte bleiben in diesem Zeitraum eher die Ausnahme.

Milde Luftmassen setzen sich durch

Trotz der turbulenten Verhältnisse bleibt es im ganzen Land überwiegend mild. Die Westströmung führt mildere Luft an die Alpen heran, weshalb kalte Polarluft vorerst chancenlos bleibt. Die Temperaturen bewegen sich für die Jahreszeit auf einem deutlich erhöhten Niveau.

Kaum noch Frost und Nebel

Ein spürbarer Effekt der windigen Westlage betrifft die Nächte. Durch den anhaltenden Wind und die dichtere Bewölkung kühlt es in den Nachtstunden kaum ab. Nachtfrost wird vorerst zur Seltenheit, und auch nächtliche Nebelfelder lösen sich durch die fehlende Abkühlung und die Luftbewegung weitgehend auf.