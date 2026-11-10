oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Neues Wettermodell

Brutales Sturmtief braust auf Österreich zu

Phillip Platzer
von
© Facebook
Aktuelle Wettermodelle deuten ab Sonntag auf eine markante Westlage hin. Ein mögliches Sturmtief bringt viel Regen und überwiegend milde Temperaturen nach Österreich, während Frost und Nebel nachts kaum noch ein Thema sind.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Herbst in Österreich zeigt sich weiterhin von seiner dynamischen Seite. Die neuesten Berechnungen der Meteorologen zeigen ab Sonntag eine Umstellung auf eine dynamische Westlage.

Auch interessant

Trotz Kriegsgefahr: Formel 1 zieht Nahost-Finale durch

Nvidia-Chef Huang: FBI ermittelt im Spionage-Skandal

42-Minuten-Regel könnte das Demenzrisiko senken

Sturmtief zieht auf

Mit dieser Wetterentwicklung steigt auch das Risiko für ein Sturmtief. Die Ausläufer der Tiefdruckgebiete erfassen voraussichtlich große Teile Österreichs und bringen stellenweise kräftigen Wind sowie wiederholt Regen mit sich. Trockene Abschnitte bleiben in diesem Zeitraum eher die Ausnahme.

Milde Luftmassen setzen sich durch

Trotz der turbulenten Verhältnisse bleibt es im ganzen Land überwiegend mild. Die Westströmung führt mildere Luft an die Alpen heran, weshalb kalte Polarluft vorerst chancenlos bleibt. Die Temperaturen bewegen sich für die Jahreszeit auf einem deutlich erhöhten Niveau.

Kaum noch Frost und Nebel

Ein spürbarer Effekt der windigen Westlage betrifft die Nächte. Durch den anhaltenden Wind und die dichtere Bewölkung kühlt es in den Nachtstunden kaum ab. Nachtfrost wird vorerst zur Seltenheit, und auch nächtliche Nebelfelder lösen sich durch die fehlende Abkühlung und die Luftbewegung weitgehend auf.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Polizei und ÖBB kämpfen gegen illegale Böller

Drogenlenkerin mit drei Kleinkindern im Auto gestoppt

Brutales Sturmtief braust auf Österreich zu

Krakau: Anschlagsopfer ist zurück in Österreicher

Gleitschirm- Pilotin bleibt in 15 Meter Höhe hängen

Grau in grau! Dauerregen bleibt hartnäckig

Schlägerei in Burger-Bude: 2 Beteiligte im Spital

"Fake"-Polizist auf Terrasse: Ehepaar schlug Alarm

Überfall in Trafik: Räuber attackiert Mitarbeiterin (65)

Nach Rammbock-Raub: Wiener Juwelier startet Diamanten-Lieferservice