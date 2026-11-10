Polizei und ÖBB kämpfen gegen illegale Böller

Medienwirksam haben am Dienstag in Wien Polizeieinheiten, Zoll und ÖBB gezeigt, wie sie in den Wochen bis Silvester gegen die Einfuhr von illegaler Pyrotechnik vorgehen wollen.

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Bereits im Oktober wurde mit verstärkten Kontrollen in Zügen, die aus Tschechien kommen, und auf Bahnhöfen gestartet. Denn bereits zu Halloween werden schon die ersten Böller geschossen. Heuer gab es in Wien bereits 700 Sicherstellungen, österreichweit rund 2.000.

Besonders beliebt ist die Pyrotechnik, die in grenznahen Geschäften in Tschechien gekauft und illegal nach Österreich gebracht wird, bei Jugendlichen. Doch aufgrund ihrer Sprengkraft sei "das Klumpert", wie der Kommandant der Bereitschaftseinheit und Leiter der Kontrollen, Manfred Ihle, die Kracher bezeichnet, lebensgefährlich. "Wir haben in den letzten drei Jahren jedes Jahr Todesfälle gehabt. Wir haben jedes Jahr junge Menschen, die Finger verlieren, die Hände verlieren. Das ist nicht notwendig", sagte Ihle, der selbst Vater von zwei Buben ist. "Es gibt Profis, die wunderschöne Feuerwerke veranstalten." Im vergangenen Jahr wurden vonseiten der Bereitschaftseinheit mehr als 4.000 illegale Böller aus dem Verkehr gezogen.

Weiterverkauf auch an Kinder

Mittels Zug, Auto, aber auch über die Grüne Grenze werden die illegalen Produkte nach Österreich gebracht, sagte auch Bundespolizeidirektor Michael Takács, und teilweise hier weiterverkauft. "Auch an Kinder", wie Ihle betonte. "Wir reden hier wirklich teilweise von Zwölfjährigen, die mit dem älteren Bruder nach Tschechien fahren und dort einkaufen." Neben illegaler Pyrotechnik wird auch nach illegalen Waffen gesucht, die meist mitgekauft werden, zudem werden Kontrollen bezüglich der Alkoholverbotszonen an Bahnhöfen durchgeführt.

Nach der Abnahme werden die Böller von sprengstoffkundigen Organen untersucht. "Das ist kein Spielzeug, das ist keine Kleinigkeit", so Ihle. "Wenn das gezündet wird, dann haben wir die Tragödien." Eine dieser Schwerpunktkontrollen ging am Dienstag von Floridsdorf bis zum Praterstern. Floridsdorf ist der erste große Bahnhof in Wien, wo die meisten Passagiere aus Tschechien umsteigen. Die Beamtinnen und Beamten wissen bereits genau, wie illegale Böller im Zug versteckt und erst kurz vor dem Aussteigen wieder hervorgeholt werden. Allzu viel wollten sich die Polizistinnen und Polizisten am Dienstag nicht in die Karten schauen lassen, um die jugendlichen Transporteure nicht vorzuwarnen. Die Bereitschaftseinheit und Mitarbeiter des Zolls verteilten sich in den Zügen. Dass Dienstagmittag eher weniger gefunden wird, davon gingen die Veranstalter des Medientermins aus.

Zusammenarbeit mit tschechischen Behörden

Die Aktion gegen illegale Pyrotechnik wurde im Oktober gemeinsam mit den tschechischen Behörden gestartet. Dazu reiste am Dienstag auch der tschechische stellvertretende Polizeipräsident Tomáš Lerch an. Gemeinsam mit den angrenzenden Bundesländern Nieder- und Oberösterreich und eben auch Wien wird gegen die illegale Einfuhr vorgegangen. "Es gibt null Toleranz gegen illegale Pyrotechnik, die in Österreich eingeführt wird oder in Österreich illegal weiterverkauft wird", so Takács. "Wir haben schon (...) die ersten Schwerverletzten zu verzeichnen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass überhaupt niemand verletzt wird."

"Wir haben dankenswerterweise eine sehr enge Kooperation seit vielen Jahren mit der österreichischen Polizei. Und nun wurde diese Zusammenarbeit noch einmal wesentlich intensiviert", erklärte Lerch. Die Gesetzeslage wurde auch in Tschechien nun weiter verschärft, u.a. darf gewisse Pyrotechnik nur an Berechtigte abgegeben werden. Es wird aber auch in dem Nachbarland verstärkte Kontrollen geben, etwa in großen Geschäftszentren und großen Markthallen oder Marktplätzen an der Grenze. "Es geht hier wirklich um den Schutz der Bevölkerung, gerade auch der Kinder und Jugendlichen, die hier oftmals auch diese Dinge benutzen", sagte Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). Aber es gehe auch darum, dass man den heimischen Händlerinnen und Händlern gegenüber eine entsprechende Fairness an den Tag legt. Der Erfolg sei nur gemeinsam zu erzielen, deshalb brauche es jetzt die gute Zusammenarbeit über die Grenzen der Institutionen hinweg.

Leitfaden für ÖBB-Mitarbeiter

"Wir haben rund 300 Zugstreifen, die wir durchführen", sagte Takács über die Aktion bis zum Jahresende. "Das heißt, Polizisten begleiten Züge von Tschechien nach Österreich, führen hier Kontrollen durch in Absprache mit dem ÖBB-Personal", sagte der Bundespolizeidirektor. "Es ist für unser Personal und für unsere Fahrgäste massiv von Bedeutung, dass wir keine pyrotechnischen Gegenstände in den Süden transportieren", sagte ÖBB-Geschäftsführerin Michaela Huber. Deshalb wurde heuer auch für die ÖBB-Mitarbeiter ein Leitfaden erstellt, um Verdachtsfälle zu erkennen und der Polizei zu melden. Es gebe zehn Linien, die direkt aus Znaim pro Tag nach Floridsdorf fahren. "Also ist hier viel Potenzial gegeben", so Huber.