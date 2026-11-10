Schlägerei in Burger-Bude: 2 Beteiligte im Spital

Insgesamt fünf Personen sollen in dem Laden aneinandergeraten sein.

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Aufregung im Salzburger Stadtteil Lehen: Montagabend ist es in einem Burger-Lokal zu einer heftigen Rauferei gekommen. Ein größeres Aufgebot an Polizei und Rettungskräften rückte gegen 21 Uhr zum Einsatzort aus.

Fünf Personen an Rauferei beteiligt

Laut Polizei waren insgesamt fünf Personen in die Auseinandersetzung verwickelt. Die Situation dürfte derart eskaliert sein, dass zwei Beteiligte anschließend medizinische Hilfe benötigten. Beide wurden ins Spital gebracht. Warum es zu dem Streit kam und wie die Schlägerei genau ablief, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei ermittelt weiter

Neben mehreren Polizeikräften war auch die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) vor Ort. Festnahmen gab es bislang keine. Die Beamten befragen weiterhin die Beteiligten sowie mögliche Zeugen, um den genauen Hergang der nächtlichen Auseinandersetzung zu klären.

Hintergründe noch unklar

Noch ist offen, was den Streit in dem Lokal ausgelöst hat. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Beteiligten werden getrennt voneinander befragt.