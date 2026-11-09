Achtung beim Geldabheben: 2,50-Euro-Gebühr, 200-Euro-Limit

Ein aktueller Test der Arbeiterkammer bei 29 Wiener Bankomaten deckt Mängel bei der Kennzeichnung von Spesen auf.

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Wien. Nach einem Test von 29 Wiener Bankomaten übt die Arbeiterkammer (AK) deutliche Kritik an mangelnder Transparenz. Von vier getesteten Anbietern ("IC Cash", "Euronet", "Telecash" und "Payment Services Austria") verlangte nur "IC Cash" eine Gebühr von 2,50 Euro pro Abhebung. Die entsprechenden Hinweise am Display erschienen jedoch so kurz, dass sie "kaum erkennbar" waren; zudem gab es nur bei einem von acht Vorgängen einen schriftlichen Beleg. Die anderen Anbieter verlangten keine Spesen.

Schwierige Standortsuche und reduzierte Limits

Bei Drittanbietern kritisiert die AK auch die Standortsuche – diese sei bei "Euronet" nahezu unmöglich. Zudem begrenzt "Euronet" Abhebungen auf 200 Euro. Laut Oesterreichischer Nationalbank (OeNB) liegt der branchenübliche Standard zwar bei 400 Euro, unabhängige Betreiber sind an diesen jedoch nicht rechtlich gebunden.

Forderung nach klarer Kennzeichnung

Die AK fordert im Einklang mit dem Zahlungsdienstegesetz eine deutliche Spesenanzeige zu Beginn des Abhebevorgangs sowie direkt am Automaten. Zudem müssen Drittanbieter-Geräte eindeutig gekennzeichnet und Standorte transparenter auffindbar sein.

Einsatz für Bargeld-Garantie

Sowohl die AK als auch die OeNB lehnen pauschale Bargeldausschlüsse ("No Cash") ab und fordern eine flächendeckende Versorgung sowie Annahmepflicht von Bargeld. Die Nationalbank setzt sich hierfür auch auf EU-Ebene ein; dazu fanden kürzlich Gespräche mit OeNB-Gouverneur Martin Kocher in Brüssel statt.