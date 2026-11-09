Achtung, Autofahrer
Vignetten-Revolution – Das müssen alle Autofahrer ab HEUTE wissen
Heute begann der Verkauf für die Digitale Vignette. Ab dem 1. Dezember werden keine Klebevignetten mehr angeboten. Wer seine digitale Jahresvignette bis zum 13. November online kauft, garantiert deren Gültigkeit pünktlich zum 1. Dezember. Schon heute nutzen über 83 Prozent der Autofahrer die digitale Variante.
Die wichtigsten Punkte im Überblick
- Mehr Komfort: Kein Kleben, kein Abkratzen. Die Verwaltung erfolgt direkt über das Kennzeichen.
- Bekannte Fristen: Die vier Zeitmodelle (1-Tages-, 10-Tages-, 2-Monats- und Jahresvignette) bleiben unverändert.
- Vielfältiger Kauf: Neben dem ASFINAG-Mautshop (shop.asfinag.at) ist der Kauf an rund 4.500 Vertriebsstellen, 108 Automaten sowie bei Trafiken, Tankstellen, Mautstellen, dem ÖAMTC, ARBÖ und ADAC möglich.
- Preisvorteil für Frühkäufer: Bis zum 31. Dezember 2026 gilt noch der bisherige Preis. Ab dem 1. Jänner 2027 steigt der Preis der Jahresvignette um zwei Prozent auf 108,90 Euro.
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Reaktionen aus Politik und Wirtschaft
Mobilitätsminister Peter Hanke spricht von einem "wichtigen Schritt in Richtung eines modernen und innovativen Mobilitätssystems", das mehr Komfort bringt und die "Effizienz unserer Infrastruktur" stärkt. ASFINAG-Vorstand Herbert Kasser betont, dass niemand beim digitalen Wandel zurückgelassen werde, da der Zugang über viele Kanäle offenbleibe. "Neben dem ASFINAG Webshop stehen auch künftig zahlreiche Vertriebsstellen zur Verfügung", so Kasser. Auch Geschäftsführerin Jacqueline Erhart unterstreicht, dass das Reisen durch die Umstellung einfacher und nicht komplizierter werden solle.
Warnung vor Betrugsmaschen
Die ASFINAG warnt aktuell vor einer Phishing-Mail-Welle. Kriminelle versenden gefälschte E-Mails im Namen der ASFINAG und behaupten, aufgrund einer fehlenden Vignette sei eine Zahlung offen. Die Nachrichten enthalten betrügerische Links, über die persönliche Daten oder Kreditkarteninformationen abgegriffen werden sollen.
Die ASFINAG empfiehlt daher dringend, Absenderadressen genau zu prüfen, keine Links in verdächtigen E-Mails anzuklicken und keine persönlichen Daten bekanntzugeben. Die Digitale Vignette sollte ausschließlich im offiziellen ASFINAG-Mautshop auf shop.asfinag.at oder bei autorisierten Vertriebspartnern gekauft werden.
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