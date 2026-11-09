Libyer (31) drohte mit Massaker: 6 Monate Haft

Weil er keine Gemeindewohnung erhielt, drohte der Mann damit, die Stadt Hohenems in die Luft zu sprengen.

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Ein 31-jähriger Libyer ist am Montag am Landesgericht Feldkirch wegen Landzwangs zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der Libyer hatte gegenüber einem Bewährungshelfer gedroht, die Stadt Hohenems in die Luft zu sprengen, offenbar weil er dort keine Gemeindewohnung zugesprochen bekam. Der Mann sah ein "Missverständnis", nahm das Urteil dann aber an.

Im Sommer 2026 äußerte der 31-Jährige gegenüber einem Bewährungshelfer mehrfach, dass er Benzin und Gas gekauft habe, um Hohenems in die Luft zu sprengen. Er nannte dabei einen konkreten Zeitpunkt, an dem er möglichst viele Menschen töten wolle.

Der Bewährungshelfer betonte vor Gericht, Verschwiegenheit sei für ihn ein hohes Gut, er habe die Drohung aber sehr ernst genommen, sonst hätte er nicht die Polizei verständigt. Er habe den Klienten mehrfach darauf hingewiesen, dass er solche Reden der Polizei melden müsse. Doch dieser habe auf seinen Aussagen beharrt. Es sei zu spät, er werde das tun, so demnach der Mann. Wenn er selbst sterbe, sei ihm das egal, es werde ein "Massaker" geben.

Angeklagter sprach von Missverständnis

Gerichtspsychiater Reinhard Haller bestätigte die Zurechnungsfähigkeit des Flüchtlings. Vor Gericht sah der Libyer, dessen Familie größtenteils bei einem Bombenangriff ums Leben kam, ein Missverständnis. Die Richterin glaubte allerdings dem Sozialarbeiter und sprach den 31-Jährigen schuldig. "Ich habe nichts gemacht, ich bin unschuldig", fiel er der Richterin bei der Urteilsverkündung mehrfach ins Wort. Er akzeptierte jedoch das Urteil, es ist damit rechtskräftig. Von früheren Verurteilungen wurden zwei bedingt ausgesprochene Strafen von sechs Monaten schlagend, der Mann muss damit zwölf Monate ins Gefängnis.

Landzwang, ein selten angeklagtes Delikt, begeht laut Strafgesetzbuch, wer "die Bevölkerung oder einen großen Personenkreis durch eine Drohung mit einem Angriff auf Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen in Furcht und Unruhe versetzt". Bis zu drei Jahre Haft sind möglich, in schweren Fällen bis zu fünf Jahre bzw. zehn Jahre im Fall des Todes einer größeren Zahl von Menschen.