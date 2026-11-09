Minus 15 Kilo: Andrea Kiewel verrät Abnehm-Trick

Fernsehmoderatorin Andrea Kiewel hat in einem offenen Interview über ihre emotionale Achterbahnfahrt der vergangenen Jahre und ihren beachtlichen Gewichtsverlust gesprochen. Neben den seelischen Belastungen infolge des Nahostkonflikts gab die beliebte Entertainerin Einblicke in ihre neue Lebensenergie und ihr anstehendes TV-Projekt.

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Der Auslöser für eine drastische Gewichtszunahme lag ursprünglich in den traumatischen Ereignissen rund um den 7. Oktober 2023, als Terroristen ihre Wahlheimat Israel überfielen, in der sie seit rund einem Jahrzehnt lebt. Kiewel schilderte die beklemmenden Nächte zwischen Sirenenalarmen am Fenster, in denen sie begann, durch permanentes Essen nach einem Stück Normalität zu suchen.

Andrea Kiewel beschreibt diese Phase als emotionales Trostessen mit abwechselnd süßen und salzigen Speisen in großen Portionen. Rückblickend betrachtet die Moderatorin diesen Mechanismus als unbewussten Schutzschild, der sie möglicherweise vor einem tieferen psychischen Trauma bewahrt habe.

Disziplinierte Ernährungsumstellung und Sport

Die körperliche Wende leitete die Moderatorin laut BILD zwei Jahre später ein, als sich die persönliche Situation stabilisierte und innerer Frieden einkehrte. Kiewel begann ein diszipliniertes Trainingsprogramm aus Pilates, gezieltem Muskelaufbau und Ausdauereinheiten.

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Zudem stellte sie ihre Ernährung radikal um: Sie halbierte ihre Portionsgrößen und strich das Abendbrot konsequent aus ihrem Speiseplan. Dieser Verzicht zahlte sich aus, sodass ihr heute wieder Kleider passen, die sie vor einem Jahrzehnt trug. Die Moderatorin beschreibt ihren aktuellen Zustand als Bestform ihres Lebens, die ihr neue Leichtigkeit, Geduld im Umgang mit Mitmenschen und eine sonnige Ausstrahlung verleihe.

Gejagte Zielperson in neuer Primetime-Show

Gleichzeitig wagt Kiewel einen spektakulären Schritt auf die Fernsehbühne zurück. Ab dem 10. November ist sie in der dreiteiligen ProSieben-Primetime-Show "Catch Us – Die Jagd durch Europa" zu sehen. Als gejagte Zielperson musste sie sich fünf Tage lang in der italienischen Lagunenstadt Venedig vor prominenten Ermittlerteams verbergen.

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Wertvolle, aber bisweilen anstrengende Ratschläge erhielt sie dabei von ihrem Lebensgefährten, einem ehemaligen israelischen Elite-Soldaten. Während er ihr taktische Verhaltensregeln wie Barzahlung und unauffällige Kleidung einschärfte, musste Kiewel ihn liebevoll daran erinnern, dass es sich letztlich um ein Unterhaltungsformat und keinen Ernstfall handle.