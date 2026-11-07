Oliver Pochers Glückwünsche auf Instagram gelöscht

Große Freude bei Amira Aly: Die beliebte Moderatorin und ihr Partner Christian Düren sind Eltern einer gesunden Tochter geworden. Für Irritationen im Netz sorgte allerdings eine gelöschte Gratulation ihres Ex-Mannes Oliver Pocher.

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Moderatorin Amira Aly schwebt im siebten Himmel. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Christian Düren durfte sie vor Kurzem Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Das Paar freut sich über die Geburt einer gesunden Tochter. Die freudige Botschaft über den Familienzuwachs verkündete die gebürtige Österreicherin ihren zahlreichen Anhängern über die sozialen Netzwerke, woraufhin eine Welle an Gratulationen von Freunden, Prominenten und Fans einsetzte.

Unter den Gratulanten fand sich zunächst auch ihr Ex-Mann Oliver Pocher. Der bekannte Comedian hinterließ nach eigener Darstellung einen ausgesprochen freundlichen und wohlwollenden Kommentar unter dem Baby-Post, um der frischgebackenen Mutter alles Gute zu wünschen. Doch der öffentliche Glückwunsch war nicht von Dauer: Nur wenige Stunden später war die Nachricht spurlos von der Plattform verschwunden.

Oliver Pocher thematisiert Löschung in eigenem Format

In seinem regelmäßigen Streaming-Format "Ollis Woche", das auf der exklusiven Plattform Pocher Club ausgestrahlt wird, bezog der Comedian nun ausführlich Stellung zu dem Vorfall. Ein aufmerksamer Fan hatte sich in der Sendung direkt an den Entertainer gewandt und wissen wollen, ob Amira seine Glückwünsche eigenhändig von ihrem Instagram-Profil gelöscht habe.

Daraufhin machte der Entertainer seinem Unmut über den Vorgang Luft und stellte klar, wie die Situation aus seiner Perspektive ablief: "Irgendeiner ist es wohl gewesen. Ich habe ihr wirklich ganz nett und freundlich, ohne Häme oder Hintergedanken, das ja auch kommentiert. Ich habe das gesehen, ich hab das in die Story gepackt und wenn dann dein Kommentar gelöscht wird, ist dann die Story auch praktisch nicht mehr online. Das habe ich dann irgendwann erst abends oder so später gesehen. So: 'Komisch, ist ja nicht drauf.' Ja, da hat jemand wohl sehr zügig meinen Kommentar gelöscht. Ich finde das immer ein bisschen albern, Kommentare zu löschen."

Die Fakten zum Baby-Posting im Überblick

Das Baby: Amira Aly und Partner Christian Düren freuen sich über eine Tochter

Amira Aly und Partner Christian Düren freuen sich über eine Tochter Die Großfamilie: Für Amira ist es das dritte Kind; mit Ex-Mann Oliver hat sie zwei gemeinsame Söhne

Für Amira ist es das dritte Kind; mit Ex-Mann Oliver hat sie zwei gemeinsame Söhne Der Vorfall: Oliver Pocher gratulierte öffentlich auf Instagram unter dem Geburtsbeitrag

Oliver Pocher gratulierte öffentlich auf Instagram unter dem Geburtsbeitrag Die Reaktion: Der Kommentar wurde binnen kürzester Zeit von der Seite entfernt

Der Kommentar wurde binnen kürzester Zeit von der Seite entfernt Die Folge: Durch das Löschen des Ursprungstexts verschwand auch Pochers Instagram-Story

Durch das Löschen des Ursprungstexts verschwand auch Pochers Instagram-Story Pochers Kritik: Der Comedian bezeichnete das Vorgehen in "Ollis Woche" als albern

Technische Konsequenzen und ungeklärte Urheberschaft

Für Pocher brachte die Entfernung des Beitrags einen ärgerlichen technischen Nebeneffekt mit sich: Da er seinen eigenen Glückwunschtext zuvor in seiner persönlichen Instagram-Story geteilt und verlinkt hatte, führte das Löschen des ursprünglichen Kommentars dazu, dass auch seine Story auf der Plattform automatisch nicht mehr abrufbar war.

Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden auf dem Oktoberfest 2026 © Almauftrieb via Getty Images

Wer letztlich für das Löschen verantwortlich zeichnet, blieb in der Sendung offen. Pocher verzichtete bewusst darauf, Amira Aly direkt als Urheberin zu benennen, und erwähnte keine konkreten Personen aus ihrem Umfeld oder Management. Dass die Nachricht entfernt wurde, habe er ohnehin erst am späten Abend realisiert, betonte jedoch nachdrücklich, dass in seinen Worten weder Ironie noch böse Absichten gesteckt hätten.

Verändertes Leben nach der Trennung

Die Geburt des kleinen Mädchens verdeutlicht einmal mehr die neuen Lebensrealitäten des ehemaligen Promi-Paares. Während Pocher bei den Geburten der beiden gemeinsamen Söhne im Krankenhaus an Amiras Seite gestanden hatte, verfolgte er das Geschehen diesmal naturgemäß aus der Ferne. Rund drei Jahre nach der Trennung geht das Ex-Paar privat getrennte Wege.

Während Amira mit Partner Christian Düren eine neue Familie gegründet hat, geht der Comedian als Single durchs Leben. Durch die beiden gemeinsamen Buben bleiben Aly und Pocher jedoch lebenslang familiär miteinander verbunden. Pocher selbst ist zudem stolzer Vater dreier weiterer Kinder aus früheren Beziehungen.