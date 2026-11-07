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"Die Friesenjunkies"

Sylvie Meis über Sex-Szenen: "War gar nicht so hart"

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Sylvie Meis
© Getty Images
Sylvie Meis zeigt sich in ihrer ersten TV-Hauptrolle von einer ganz neuen Seite. In der Impro-Serie "Die Friesenjunkies" übernimmt die Moderatorin die Rolle einer medikamentenabhängigen Geschäftsfrau.
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In den acht Episoden des Produzenten-Duos Oskar und Emil Belton verkörpert Sylvie Meis (48) die medikamentenabhängige Geschäftsfrau Madison. In einer Sylter Entzugsklinik trifft ihre Figur auf verschiedene Charaktere, gespielt unter anderem von Martin Brambach (59) und Stephan Luca (52). Das Privatleben der Serienfigur ist geprägt von einer gescheiterten Ehe, einem untreuen Mann, Schuldgefühlen gegenüber den Kindern und einer schwierigen Beziehung zur Mutter.

Sylvie Meis
Sylvie Meis © Getty Images

Emotionale Grenzen bei den Dreharbeiten

Eine Gruppentherapie-Szene forderte die Moderatorin auch emotional. Sylvie Meis erklärte gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung: "Da kam alles raus und kam vom Kopf ins Herz geschossen." Nach dem Drehschluss dieser Szene flossen bei ihr Tränen. Sie ergänzte: "Ich habe so geweint und das war so heftig für mich. Auch wenn es nicht meine Geschichte ist: Du musst Türen öffnen in dir selbst."

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"Die Friesenjunkies"
"Die Friesenjunkies" © Hersteller

Intimszenen und professionelle Betreuung

Die Rolle beinhaltete zudem Kuss- und Sexszenen sowie das Nachstellen intimer Momente vor der Kamera. Auf die Frage, wie es war, solche Szenen zu spielen, äußerte Meis trocken: "Es war gar nicht so hart." Sie lachte und ergänzte: "Ich war auch nicht ganz nackt." Für die Aufnahmen wurde ein sogenanntes Closed Set eingerichtet, um die Anzahl der Personen am Drehort zu minimieren. Zudem stand ihr eine Intimitätskoordinatorin zur Seite, die mit verschiedenen Hilfsmitteln wie Klebeband und Sicherheitsnadeln arbeitete. Zu ihrer ersten Hauptrolle sagte Meis abschließend: "Ich habe das Gefühl, ich fange gerade erst an."

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