Lola Weippert: Neuer Tumor in der Brust ist gewachsen!

Moderatorin Lola Weippert hat ihre Community über eine neue medizinische Diagnose informiert. Bei einer gynäkologischen Kontrolluntersuchung zeigte sich, dass eine Gewebeveränderung in ihrer rechten Brust an Größe zugenommen hat.

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Die beliebte Fernsehmoderatorin wandte sich via Instagram direkt an ihre Follower, um offen über ihren aktuellen Gesundheitszustand zu berichten. Bereits auf dem Weg zu ihrer Frauenärztin hatte Weippert ihre Community mitgenommen und die Hoffnung geäußert, dass die Veränderung stabil geblieben sei. Noch während des Termins folgte die Ernüchterung: Zu den Aufnahmen des Ultraschallmonitors bestätigte sie, dass der neu entdeckte Tumor in der rechten Brust weiter gewachsen ist.

Ob es sich um einen gutartigen oder bösartigen Knoten handelt, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht fest. Für die TV-Bekanntheit bedeutet das erneut Tage voller Ungewissheit, während sie nun über die nächsten medizinischen Schritte entscheiden muss.

Zwei medizinische Optionen für die weitere Abklärung

Nach der Begutachtung durch die behandelnde Fachärztin stehen für die Moderatorin zwei mögliche Wege im Raum:

Sofortige Gewebeentnahme (Biopsie): Durch die Entnahme einer gezielten Gewebeprobe könnte rasch geklärt werden, ob es sich um eine gutartige Veränderung oder um eine bösartige Zellwucherung handelt.

Durch die Entnahme einer gezielten Gewebeprobe könnte rasch geklärt werden, ob es sich um eine gutartige Veränderung oder um eine bösartige Zellwucherung handelt. Abwarten mit Kontrolltermin: Als Alternative kommt eine engmaschige Beobachtung infrage, bei der das Gewebe in einem halben Jahr erneut mittels Ultraschall auf Veränderungen vermessen wird.

Als Alternative kommt eine engmaschige Beobachtung infrage, bei der das Gewebe in einem halben Jahr erneut mittels Ultraschall auf Veränderungen vermessen wird. Entscheidung noch offen: Weippert betonte, dass sie vor diesem Entschluss zunächst Ruhe brauche und darüber nachdenken müsse, welchen Schritt sie wählen möchte.

Parallelen zur Diagnose an der Charité im Jahr 2024

Die Situation weckt bei der Moderatorin belastende Erinnerungen. Bereits im August 2024 hatte Weippert öffentlich gemacht, dass Ärzte einen wachsenden Tumor in ihrer linken Brust festgestellt hatten. Zur genauen Einordnung wurde sie damals an die Berliner Charité überwiesen, wo eine Biopsie durchgeführt wurde.

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Im September 2024 folgte die erlösende Entwarnung: Der Befund stufte den Tumor als gutartig ein, weshalb eine Operation laut den behandelnden Medizinern nicht erforderlich war. Weippert hatte die frohe Botschaft damals unter Tränen der Erleichterung in den sozialen Medien geteilt.

Eindringlicher Appell zur Krebsvorsorge

Über den erneuten Tumorfund in der rechten Brust sprach die frühere "Temptation Island"-Moderatorin erstmals im Oktober anlässlich des internationalen Brustkrebsmonats. Dabei nutzte sie ihre Reichweite für eine klare Botschaft an ihre Fangemeinde: Vorsorgetermine und körperliche Auffälligkeiten dürfen keinesfalls aus Zeitmangel aufgeschoben werden.

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Gesundheit sei das höchste Gut im Leben, mahnte Weippert damals eindringlich. Sie rief ihre Community dazu auf, auf Warnsignale des Körpers zu hören, regelmäßig Kontrollen wahrzunehmen und achtsam miteinander umzugehen.