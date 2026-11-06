Nach Liebes-Gerüchten: Maschmeyer packt aus!

Nach den viralen Videoaufnahmen aus Beverly Hills hat sich Unternehmer Carsten Maschmeyer erstmals persönlich zu den Liebes-Gerüchten geäußert.

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Die Aufnahmen von einem Spaziergang über den berühmten Rodeo Drive in Kalifornien sorgten international für erhebliche Aufmerksamkeit. Ein Straßen-Blogger filmte den "Höhle der Löwen"-Investor Hand in Hand mit einem Model, was umgehend zu hitzigen Diskussionen vor laufender Handykamera führte.

Das Video verbreitete sich binnen kürzester Zeit im Netz und sammelte innerhalb weniger Stunden tausende Reaktionen.

Maschmeyer dementiert: "Habe sie an der Hand genommen beim Überqueren"

Nun stellte der Unternehmer gegenüber der "BILD"-Zeitung klar, wie es zu der scheinbar intimen Geste kam: "So vertraut, wie das aussieht, war die Szene gar nicht. Ich habe sie an der Hand genommen, als wir die Straße überquert haben." Gleichzeitig erteilte er Spekulationen über eine frische Partnerschaft eine deutliche Absage: "Ich bin noch Single und ganz sicher hätte ich eine neue Freundin nicht auf einer der meistfotografierten Straßen der Welt ausgeführt."

Model Anouchka Lou soll bereits vergeben sein

Bei seiner Begleiterin handelt es sich um das französische Model Anouchka Lou, die bei einer Pariser Agentur unter Vertrag steht und auf Instagram Einblicke in ihr mondänes Leben gibt. Laut Medienberichten lebt die Französin in Cannes, unweit von Maschmeyers Wahlheimat Saint-Tropez.

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Nach Informationen von "BILD" soll Lou zudem bereits an einen anderen Mann vergeben sein, was Gerüchte über eine romantische Verbindung zusätzlich entkräftet.

Rückblick auf das Ehe-Aus mit Veronica Ferres

Die Aufregung rührt vor allem daher, dass die Trennung von Schauspielerin Veronica Ferres erst Ende August nach über 15 gemeinsamen Jahren und fast zwölf Jahren Ehe bekannt gegeben wurde. In einer gemeinsamen Erklärung betonten beide damals, die Entscheidung in Freundschaft getroffen zu haben: "Unsere Tätigkeiten als Schauspielerin und Produzentin beziehungsweise als Investor beanspruchen uns zeitlich sehr und verlangen unsere Anwesenheit an vielen Orten der Welt, weit weg von Zuhause. Mit der Zeit ist aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden."

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Auch in Zukunft wolle man für die jeweiligen Stiefkinder und die gesamte Familie da sein, weshalb Maschmeyers Klarstellung nun für Beruhigung in seinem Umfeld sorgen dürfte.