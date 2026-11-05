Pietro Lombardi zeigt sich im Bett mit Laura

Sänger Pietro Lombardi und seine frühere Verlobte Laura Maria Rypa verbringen derzeit einen gemeinsamen Familienurlaub auf Mauritius. Trotz ihrer offiziellen Trennung teilen sich die beiden ein Hotelzimmer und amüsieren ihre Anhänger in den sozialen Medien mit humorvollen Einblicken in ihren Urlaubsalltag.

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Auf der Trauminsel im Indischen Ozean genießen der Musiker und die Influencerin die freie Zeit gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Leano und Amelio. Dass die Reise harmonisch verläuft, beweisen aktuelle Videos auf Instagram, in denen sich die Ex-Partner einen schlagfertigen verbalen Schlagabtausch liefern.

Pietro Lombardi machte es sich dabei ausgerechnet im Hotelbett seiner Verflossenen bequem, was umgehend zu einer amüsanten Diskussion vor laufender Handykamera führte.

"Sag doch, dass du mich vermisst"

Laura Maria Rypa reagierte mit gespielter Verwunderung auf den unerwarteten Bettgast und stellte ihren Ex-Partner zur Rede. Sie wollte wissen, was er in ihrem Bett zu suchen habe, schließlich verfüge er über seine eigene Schlafgelegenheit im gemeinsamen Zimmer. Mit einem Augenzwinkern forderte sie ihn schließlich auf, doch einfach zuzugeben, dass er sie vermisse.

Pietro konterte jedoch gewohnt schlagfertig und verwies auf eine vorausgegangene Nachricht. Laura habe ihn schließlich selbst per Messenger gebeten, für drei Minuten zu ihr herüberzukommen, woraufhin der Sänger trocken erwiderte, mehr wolle er sie ohnehin nicht haben.

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Scherze über Chucky und die Schlafplatz-Wahl

Die Neckereien gingen noch weiter, als Pietro den Gesichtsausdruck seiner Ex-Partnerin scherzhaft mit der Horrorfilm-Puppe Chucky verglich. Bereits vor Reiseantritt hatte der Sänger in seinem Podcast "Patchwork Boys" offenbart, dass sich die beiden im Urlaub ein Schlafzimmer teilen würden, und scherzte Ende Oktober darüber, dass er auf dem Fußboden schlafen müsse, während Laura das Bett beanspruche.

Das Paar hatte im August 2025 sein Beziehungsende bekannt gegeben, legt jedoch seither großen Wert darauf, als Elternteam für die gemeinsamen Kinder verlässlich zu funktionieren.

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Harmonisches Miteinander für die Kinder

Die lockeren Sequenzen aus dem Hotelzimmer auf Mauritius zeigen eindrucksvoll, dass zwischen den beiden trotz der Trennung ein entspanntes, freundschaftliches Verhältnis herrscht. Für ihre beiden Buben schaffen Pietro und Laura damit ein stabiles Umfeld, das von gegenseitigem Respekt und einer gesunden Portion Humor getragen wird.